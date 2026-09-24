El hábito que reduce la resistencia a la insulina y no lo estás cumpliendo

La resistencia a la insulina es una condición que, si no se cuida, puede desarrollar diabetes tipo 2. Existe un hábito diario que puede ayudar a reducir significativamente el riesgo y es muy probable que no lo estés cumpliendo: dormir bien.

El descanso y sueño reparador está relacionado directamente con el bienestar integral del organismo. No solo se trata de despertar con mejor energía, también ayuda al cuerpo a que se recupere y funcione de forma correcta.

En este sentido, la cantidad y calidad del sueño también están relacionadas con la forma en que el organismo utiliza la glucosa y responde a la insulina, hormona fundamental para mantener bajo control el azúcar en la sangre.

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Por qué dormir bien reduce la resistencia a la insulina

El Instituto Nacional de la Diabetes y las Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) explica que los trastornos de sueño como dormir poco son frecuentes en los Estados Unidos. Asimismo, alrededor del 16% de los trabajadores no tienen un horario diurno fijo, y su patrón de sueño diario también es irregular, según este organismo.

Respecto a la insulina, el NIDDK señala que despertarse repetidamente o mantener horarios irregulares puede afectar la sensibilidad a la insulina y la tolerancia a la glucosa.

En investigaciones realizadas en condiciones controladas, la restricción del sueño durante varios días produjo reducciones importantes de la sensibilidad a la insulina.

Según el NIDDK, existen pruebas experimentales de que si se somete a voluntarios sanos a un horario en el que el sueño no se produce de forma constante durante la noche, “se produce una disminución de la tolerancia a la glucosa y de la sensibilidad a la insulina”.

Por otra parte, las alteraciones del sueño pueden afectar las hormonas relacionadas con la respuesta al estrés, mientras que un nivel elevado de estrés puede dificultar el descanso, creando un círculo que perjudica la regulación metabólica.

¿Cuántas horas debes dormir para reducir la resistencia a la insulina?

Las horas de sueño que necesita cada individuo depende de varios factores, especialmente de edad, según el portal médico Mayo Clinic. En el caso de los adultos, a partir de los 18 años necesitan 7 horas.

Dormir habitualmente menos de siete horas no debería considerarse una situación normal, si puede evitarse.

Cabe destacar que no se trata únicamente de sumar horas en la cama, también importa mantener un horario relativamente estable y conseguir un descanso continuo y reparador.

Para mejorar el descanso, conviene acostarse y levantarse a horarios similares, mantener el dormitorio fresco y oscuro y apagar las pantallas al menos 30 minutos antes de dormir. También puede ser útil evitar la cafeína, el alcohol y las comidas que provoquen malestar cerca de la hora de acostarse.

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