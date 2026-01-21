Cepillarte los dientes puede alargar tu vida: nuevo estudio explica por qué

Sentarte en la silla del dentista no figura entre los planes favoritos del año, sin embargo, nuevas investigaciones refuerzan una idea que no puedes ignorar: mantener una buena higiene bucal, empezando por el cepillado diario, no solo protege los dientes, sino que también puede ayudar a vivir más años.

¡Así es! La salud de la boca está estrechamente vinculada con el bienestar general del cuerpo y con la prevención de enfermedades que pueden resultar mortales con el paso del tiempo.

El estudio explica en una especie de preámbulo que los restos humanos antiguos y medievales muestran que las caries, los abscesos dentales y la inflamación crónica solían extenderse al resto del organismo, provocando infecciones graves y, en muchos casos, la muerte. De hecho, las encías en mal estado se asocian con problemas cardiacos.

Hoy, la odontología moderna permite prevenir y tratar estos problemas, pero el riesgo sigue presente cuando la salud bucal se descuida.

Cómo cepillarte los dientes y cuidarlos puede alargar tu vida

Un amplio estudio realizado por investigadores de la Universidad de Osaka, en Japón, analizó los historiales médicos y dentales de casi 200,000 adultos de 75 años o más.

Los resultados fueron claros: las personas con más dientes faltantes o cariados presentaban un mayor riesgo de mortalidad en comparación con quienes conservaban dientes sanos o tratados. Este trabajo respaldó investigaciones previas que ya habían detectado una asociación entre el estado de la dentadura y la esperanza de vida.

“El número de dientes es un indicador importante de la salud bucal, ya que un número bajo de dientes existentes es un predictor de una amplia variedad de problemas de salud, que incluyen pérdida de peso, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal terminal, demencia, cáncer e incluso mortalidad”, señalaron los autores en un estudio publicado en BMC Oral Health.

Al no cuidar tus dientes, las bacterias bucales pueden ingresar al torrente sanguíneo y contribuir al desarrollo de enfermedades. Crédito: Sebra | Shutterstock

En Finlandia, otro estudio con pacientes que padecían enfermedad coronaria reveló que quienes habían recibido empastes para tratar sus caries tenían una probabilidad de vida más larga que aquellos que no habían reparado sus dientes dañados.

En la investigación japonesa, los dentistas que habían evaluado previamente a los participantes determinaron si los dientes estaban sanos, obturados o cariados. La mayoría de las personas que fallecieron antes del final del estudio tenían caries activas o habían perdido piezas dentales. En cambio, quienes conservaban dientes sanos o tratados vivieron más tiempo.

El cepillado diario marca la diferencia

El cepillado diario y el cuidado dental constante son la primera línea de defensa para prevenir caries, infecciones e inflamación crónica. Estas afecciones no se limitan a la boca: las bacterias pueden ingresar al torrente sanguíneo y contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, diabetes mal controlada y otros trastornos sistémicos.

Aunque una llamada para recordar una cita odontológica pueda generar rechazo, la evidencia sugiere que mantener los dientes sanos y tratados no solo evita dolor y procedimientos complejos, sino que también puede traducirse en más años de vida y mejor calidad en la vejez.

