10 Alimentos de alto riesgo en este momento

Huevos, carnes frías y cebollas. Estos son solo algunos de los alimentos comunes que han enfermado a millones de personas. Te explicamos cómo volver a comerlos sin poner en riesgo tu salud.

By Lisa L. Gill

Si sientes que cada vez que ves las noticias hay un nuevo retiro del mercado o una alerta porque muchas personas se enfermaron por comer un alimento en particular, no estás imaginando cosas.

Según el U.S. Public Interest Research Group Education Fund, en 2024 hubo un aumento del 41% en los retiros de alimentos debido a posibles contaminaciones con salmonella, E. coli y listeria en comparación con el año anterior. Estos retiros incluyen productos de marcas populares como Boar’s Head y McDonald’s, así como alimentos comunes como zanahorias y pepinos. Los casos confirmados de enfermedades transmitidas por alimentos aumentaron un 20%, y las hospitalizaciones y muertes relacionadas aumentaron a más del doble. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que cada año decenas de millones de personas en Estados Unidos se enferman por bacterias transmitidas en los alimentos.

Los recientes recortes en el presupuesto de las agencias de seguridad alimentaria del país han dificultado que las autoridades encargadas de la regulación realicen inspecciones y otras tareas de supervisión, afirma Brian Ronholm, director de política alimentaria de CR. Esto significa que es aún más importante que los consumidores sepan cómo reducir el riesgo ellos mismos.

Cada año, CR elabora una lista de los 10 alimentos relacionados con los mayores retiros de productos y los brotes más graves de enfermedades causadas ​​por contaminación bacteriana en Estados Unidos. Las clasificaciones se basan en el número de enfermedades y muertes registradas en 2024, la magnitud de los brotes, el número de retiros del mercado y la cantidad de alimentos retirados.

Aunque todos los alimentos en nuestra lista más reciente tienen cierto riesgo, eso no significa que debas evitarlos por completo, asegura el doctor James E. Rogers, director y jefe de pruebas de seguridad alimentaria y de productos en CR. “Muchos de estos alimentos son parte importante de una dieta saludable. Nuestra lista tiene como objetivo ayudarte a entender cómo manejarlos de manera correcta y cuándo es mejor evitar algunos de ellos para no correr riesgos”. Además de la lista de alimentos de alto riesgo, a continuación encontrarás información sobre los tipos de bacterias que pueden enfermarte, cómo se produce un brote y las medidas que puedes tomar para reducir el riesgo de intoxicación alimentaria.

Las causas más comunes de intoxicación alimentaria

Aunque todas las bacterias responsables de enfermedades transmitidas por los alimentos causan síntomas similares, existen diferencias importantes en su frecuencia, cómo afectan al cuerpo y los riesgos que representan. Estas tres bacterias son las más comúnmente involucradas en los brotes.

Salmonela. Se estima que enferma a 1.35 millones de personas cada año. La bacteria destruye las células que recubren los intestinos, causando calambres estomacales, náuseas, vómitos y diarrea que comienzan entre seis horas y seis días después de haber estado expuesto a la bacteria. En algunos casos, la infección puede llegar a la sangre, provocando que la enfermedad sea aún más grave. Los casos graves pueden requerir antibióticos. Si la infección se extiende más allá de los intestinos y llega a la sangre, o si la persona se deshidrata gravemente puede ser necesaria una hospitalización.

E. coli. Causa alrededor de 265,000 enfermedades al año. Los tipos más peligrosos de E. coli se denominan STEC (E. coli productor de toxina Shiga), que incluye la cepa O157: H7, responsable de numerosos brotes de enfermedades. Los síntomas de una infección por STEC son diarrea, a menudo con sangre, calambres estomacales y fiebre baja. Los síntomas pueden aparecer de tres a cinco días después de la exposición a la bacteria y pueden mejorar después de una semana. Sin embargo, en esta etapa, algunas personas desarrollan daño renal que podría ser potencialmente mortal. Los síntomas incluyen disminución de la orina, fatiga extrema y palidez en las mejillas y en el interior de los párpados inferiores. Mantenerse hidratado es clave y puede reducir el riesgo de daño renal. No se utilizan antibióticos ya que aumentan el riesgo de problemas renales.

Listeria monocytogenes. Causa solo 1,600 enfermedades al año. Una razón es que la mayoría de las personas tienen un sistema inmunitario lo suficientemente fuerte como para combatir la listeria antes de que se enfermen. Cuando se presenta la enfermedad, generalmente dentro de las dos semanas posteriores a la exposición, los síntomas pueden variar desde fiebre, vómitos, diarrea y dolores musculares que duran unos días hasta daños potencialmente mortales en el cerebro y la médula espinal. Los niños muy pequeños, las personas mayores de 65 años y las personas con sistemas inmunitarios comprometidos tienen más posibilidades de contraer una infección por listeria y enfermarse gravemente. La listeria también puede causar aborto espontáneo, muerte fetal o enfermedades graves en un recién nacido, incluso si la persona embarazada no se enferma. Los antibióticos se utilizan para enfermedades graves, y en las mujeres embarazadas se administran antibióticos por vía intravenosa.

En muchos casos, una intoxicación alimentaria se resuelve por sí sola. Pero debes consultar a un médico si tienes fiebre mayor a 101 °F o si no puedes retener líquidos en tu cuerpo durante dos o tres días, lo cual podría ponerte en riesgo de deshidratación.

Los 10 Alimentos con mayor riesgo en 2024

Aquí tienes una lista de los retiros de alimentos y brotes por contaminación bacteriana que ocurrieron o concluyeron en 2024. Los datos provienen de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Departamento de Agricultura.

Por qué representan un riesgo. Dados los desafíos de seguridad asociados con las carnes frías, no es raro que aparezcan constantemente en las listas de alimentos con más riesgo de Consumer Reports. Las bacterias, especialmente la listeria, se encuentran a menudo en plantas de procesamiento, rebanadoras y otros equipos en los mostradores de carnes frías. La carne se cocina y luego se mantiene fría, pero se manipula constantemente (lo que aumenta las posibilidades de contaminación cruzada) y la listeria puede sobrevivir y crecer a bajas temperaturas. Los problemas con listeria en paté de hígado en una planta de Boar’s Head provocaron el brote más grande de intoxicación alimentaria en 2024. La empresa retiró del mercado siete millones de libras de embutidos de todo tipo y anunció que dejaría de fabricar paté de hígado. Otro retiro importante fue el de coppa (un embutido curado y deshidratado) de la marca Busseto Foods Charcuterie. Esto nos recuerda que la listeria no es la única bacteria que puede encontrarse en las carnes procesadas. La carne, vendida bajo diferentes marcas, se relacionó con infecciones por salmonela en 33 estados.

Cómo protegerte. Calentar las carnes frías hasta que estén bien calientes es la única manera de eliminar cualquier bacteria dañina presente. Si esto no es práctico, las personas con alto riesgo de contraer una infección grave por listeria (como las mujeres embarazadas, las personas menores de cinco años o mayores de 65, o las personas con el sistema inmunitario debilitado debido a una afección como el cáncer) deberían considerar evitar las carnes frias, indica Rogers de Consumer Reports. Para otros, las carnes frias empaquetadas ​​pueden ser una opción más segura. Se manipulan menos que las carnes frías cortadas en el mostrador, y hay evidencia que sugiere que es menos probable que causen una infección por listeria.

Por qué representan un riesgo. Al igual que otros vegetales que han causado enfermedades a lo largo de los años, los pepinos a veces se contaminan con bacterias que provienen de desechos de animales presentes en el suelo o en el agua de riego, muchas veces por vertederos de granjas cercanas. El primer brote relacionado con pepinos en 2024 fue por pepinos enteros vendidos en supermercados. El segundo se relacionó con pepinos cortados que habían sido incluidos en comidas preparadas, como ensaladas y charolas de verduras, vendidas en muchas de las principales cadenas de tiendas en Estados Unidos.

Cómo protegerte. Elige frutas y verduras sin golpes ni partes de cáscara dañadas, ya que por ahí pueden entrar más fácilmente las bacterias. Lavarlos y pelarlos ayuda a reducir la cantidad de bacterias, aunque no las elimina por completo.

Por qué representan un riesgo. La leche puede contaminarse con bacterias que provienen del propio animal o durante el ordeño y el procesamiento. El proceso de pasteurización (calentar la leche a 161 °F) elimina las bacterias y el virus de la gripe aviar, que se ha detectado en leche cruda. En 2024, los productos lácteos no pasteurizados (crudos) de Raw Farms se relacionaron con dos brotes distintos, uno de salmonela en la leche y crema, y ​​otro de E. coli en el queso cheddar crudo.

Cómo protegerte. Evita consumir leche cruda. En cuanto al queso hecho con leche cruda, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) exige que se añeje durante al menos 60 días antes de venderse, lo cual debería eliminar las bacterias peligrosas. Aun así, como demostró el brote del año pasado, no hay garantías. Por lo que las personas con mayor riesgo deberían optar por quesos elaborados con leche pasteurizada.

Por qué representan un riesgo. Los quesos blandos son otros alimentos que se repiten en las listas de alimentos de alto riesgo de CR. Su alto contenido de agua y baja acidez crean el ambiente perfecto para que la listeria se multiplique. La fuente de un brote de listeria que duró casi una década se reveló finalmente el año pasado, cuando una prueba de rutina en Rizo-López Foods detectó listeria en su queso cotija y queso fresco. La empresa retiró del mercado estos y otros productos lácteos fabricados en las mismas instalaciones. Con el tiempo, la misma cepa se relacionó con enfermedades en 11 estados.

Cómo protegerte. Evita consumir estos y otros quesos blandos como el brie, a menos que se hayan cocinado como parte de una receta, como un guiso. En su lugar, opta por quesos de textura firme como cheddar, gouda, parmesano, pecorino o gruyère, especialmente si tu sistema inmunitario está comprometido debido a una enfermedad como el cáncer u otras afecciones crónicas, o si estás embarazada. Los quesos de textura firme tienen un menor contenido de agua y son menos propensos a desarrollar listeria. Lávate bien las manos después de manipular queso blando.

Por qué representan un riesgo. La salmonela puede contaminar el interior del huevo durante su formación y también la cáscara en el momento que se pone. El año pasado, Milo’s Poultry Farms retiró millones de huevos del mercado tras ser relacionados con un brote de salmonela que enfermó a personas en 12 estados. Otro retiro importante involucró huevos orgánicos producidos por Handsome Brook Farms que fueron distribuidos en tiendas Costco de todo el país, aunque no se reportaron casos de salmonela relacionados con estos huevos.

Cómo protegerte. Descarta cualquier huevo que tenga la cáscara rota. Lávate bien las manos después de manipular huevos, pero no los laves directamente, ya que al hacerlo puedes hacer que la salmonela de la cáscara pase al interior. Para eliminar todas las bacterias, cocina los huevos hasta que la yema y la clara estén bien cocidas. Los huevos revueltos no deben quedar líquidos. Para recetas que lleven huevo crudo o poco cocido, como aderezos tipo César, usa huevos pasteurizados o productos líquidos a base de huevo.

Por qué representan un riesgo. La exposición a tierra o agua de riego contaminadas puede hacer que las cebollas no sean seguras para comer crudas. A lo largo de los años, han sido vinculadas a varios brotes. El otoño pasado, los investigadores determinaron que casi todas las personas afectadas por un brote de E. coli habían consumido hamburguesas Quarter Pounder de McDonald’s que contenían cebollas amarillas frescas en rodajas provenientes de Taylor Farms. La compañía retiró del mercado todas las cebollas afectadas.

Cómo protegerte. Aunque no puedes controlar los ingredientes en los restaurantes, al preparar comida en casa, compra frutas y verduras enteras y sin golpes, y córtalas tú mismo. (Cortar, picar y otros procesos en cocinas comerciales pueden aumentar la probabilidad de que se propaguen las bacterias). Cuando uses cebollas crudas, desecha las primeras capas antes de cortarlas, ya que las capas internas tienen menos probabilidades de estar contaminadas.

Por qué representan un riesgo. Al igual que con otros tipos de frutas y verduras, muchas de las verduras de hoja verde en Estados Unidos se cultivan en granjas que están cerca de corrales de ganado. El agua de riego contaminada por el vertedero de dichos corrales ha sido la fuente de varios brotes. El año pasado, las espinacas frescas y una mezcla de lechuga romana y iceberg que se envió a restaurantes, escuelas y empresas de catering causaron dos brotes de E. coli.

Cómo protegerte. Si perteneces a un grupo con mayor riesgo, considera evitar las ensaladas o las verduras crudas en los sándwiches cuando salgas a comer fuera. En casa, se puede reducir el riesgo de enfermedades utilizando lechuga hidropónica, que se cultiva en invernaderos y, por lo tanto, es menos susceptible a contaminarse por desechos animales. Al utilizar lechugas enteras, retira y desecha las hojas exteriores; las hojas interiores están menos expuestas a fuentes de contaminación.

Por qué representan un riesgo. Los productos orgánicos también pueden contaminarse con bacterias, ya sea en el campo o en una planta procesadora. Grimmway Farms, uno de los mayores productores de zanahorias, retiró del mercado zanahorias enteras y zanahorias baby embolsadas que se vendían bajo más de una docena de marcas, incluyendo Bunny-Luv y 365 de Whole Foods Market, luego de que se relacionaran con casos de E. coli en 19 estados.

Cómo protegerte. La cocción es la opción más segura cuando se trata de verduras que pueden comerse crudas o cocidas. Lavarlas y pelarlas ayuda a reducir la cantidad de bacterias, pero no las elimina por completo.

Por qué representan un riesgo. Al igual que otros vegetales de hoja verde, las hierbas frescas pueden contaminarse con bacterias presentes en la tierra y también suelen comerse crudas. En este brote, varias marcas de albahaca orgánica empacada, producida por Infinite Herbs, se relacionaron con casos de salmonela en 14 estados.

Cómo protegerte. Enjuaga bien las hierbas frescas antes de usarlas. Cocinarlas como parte de algún platillo, en lugar de añadirlas crudas antes de servir, es la forma más segura de consumirlas, según explica Rogers de Consumer Reports.

Por qué representan un riesgo. Las aves de corral y la carne roja pueden seguir representando un riesgo para la salud, incluso si ya estaban cocidas al comprarlas. Los alimentos preparados pasan por varias etapas de procesamiento y en cada una existe la posibilidad de contaminación. En este caso, las pruebas de rutina realizadas por las autoridades federales de salud encontraron listeria en aves cocidas de BrucePac, lo que provocó el retiro de casi 12 millones de libras de carne y aves listas para comer que se habían utilizado en cientos de alimentos preparados, como ensaladas y burritos, tanto frescos como congelados.

Cómo protegerte. Calienta bien los alimentos congelados. Al comprar ensaladas y sándwiches que contengan carne cocida, asegúrate de que estén refrigerados al momento de la compra y mantenlos fríos hasta que estés listo para comerlos. Esto puede ayudar a detener el crecimiento de listeria y otras bacterias peligrosas.

5 alimentos más que podrían enfermarte

Estos alimentos han ocasionado varios brotes de enfermedades en el pasado, así que vale la pena conocer los riesgos que representan y tener cuidado al manipularlos y comerlos.

Germinados

Las semillas que se utilizan para cultivar germinados de alfalfa y frijol pueden estar contaminadas con bacterias de la tierra. Además, los germinados crecen en agua, en ambientes cálidos y húmedos, condiciones ideales para el crecimiento de bacterias. Evita comer germinados crudos. Cocínalos para eliminar cualquier bacteria.

Mariscos crudos

Los mariscos, como las ostras y las almejas, pueden contaminarse con bacterias como el vibrio, que se encuentra de forma natural en aguas de la costa, y con norovirus, que suele provenir de aguas residuales sin tratar. Ambos provocan vómitos y diarrea, y el norovirus además se transmite con facilidad de persona a persona. Cocina los mariscos a 165 °F. Desecha los que tengan la concha abierta antes de cocinarlos, y también los que no se abran después de cocinarlos.

Carne molida roja y aves de corral

Es probable que cocinar cortes enteros, como un filete o una pechuga de pollo, elimine las bacterias en la superficie. Pero al moler la carne, esas bacterias se dispersan por todo el producto, lo que hace que cocinarla completamente sea aún más importante. Además, durante el proceso, la carne entra en contacto con equipos que podrían estar contaminados. Cocina la carne molida roja hasta que alcance una temperatura interna mínima de 160 °F y la carne molida de aves de corral a 165 °F.

Harina cruda

El trigo puede contaminarse con bacterias de excrementos de animales salvajes o cuando se cultiva en campos cercanos al ganado. El proceso de molienda no elimina las bacterias. No consumas masa cruda. (La masa cruda de galletas, cookie dough, que se utiliza en helados comerciales generalmente es segura). Al cocinar con harina cruda, ten cuidado de que no entre en contacto con alimentos que vayas a comer crudos.

Jugos y sidra sin pasteurizar

La mayoría de los jugos que se venden en Estados Unidos están pasteurizados para eliminar bacterias, pero algunos bares de jugos, mercados de agricultores o tiendas de alimentos naturales venden jugos sin pasteurizar. Eso te pone en riesgo de bacterias dañinas que podrían haber estado en la fruta o verdura. Consume solo jugos pasteurizados.

Cómo se producen los brotes de enfermedades

A continuación, se presenta un breve resumen que muestra los pasos que se siguen para identificar la fuente de los alimentos contaminados y cómo se comunican los detalles a los consumidores.

Cómo puedes protegerte

“Seguir algunas precauciones sencillas al preparar alimentos en casa puede reducir drásticamente el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos”, dice el doctor James E. Rogers, director y jefe de pruebas de seguridad alimentaria y de productos en CR. Esto es importante porque, en tu cocina, las bacterias dañinas pueden propagarse fácilmente de una superficie a otra y de tus manos a cualquier cosa que toques. Además, ciertas bacterias, como la listeria, pueden sobrevivir en ambientes cálidos o fríos, incluso en el congelador. También hay algunas estrategias fáciles pero efectivas para hacer tus compras o cuando comas fuera de casa. Los expertos en seguridad recomiendan seguir los siguientes pasos:

Cocina los alimentos a una temperatura segura. Cocina las aves de corral y recalienta las sobras a una temperatura mínima de 165 °F; la carne molida y las salchichas a una temperatura mínima de 145 °F, y los filetes, asados ​​y chuletas de cualquier tipo a una temperatura mínima de 145 °F. Nunca adivines la temperatura: utiliza un termómetro de cocina para comprobarlo. En los restaurantes, evita pedir hamburguesas y carnes que estén crudas o cocidas a término medio.

Usa tablas de cortar y cuchillos separados. Esto ayuda a reducir el riesgo de que las bacterias de la carne o las aves de corral crudas se pasen a las verduras u otros alimentos. Para la carne, considera una tabla de silicona en lugar de madera, que tiene ranuras donde las bacterias pueden esconderse incluso después de limpiarla.

Desinfecta las encimeras. Después de preparar la comida, limpia las encimeras con agua tibia y jabón, y seca con una toalla de papel o un trapo de cocina que puedas lavar antes de usarlo de nuevo. Después, desinfecta con una solución de una cucharada de cloro por un galón de agua o con un desinfectante comercial de cocina. Vierte o rocía la solución de cloro sobre las superficies y seca con una toalla de papel o un trapo de cocina limpio. Si usas un desinfectante de cocina comercial, sigue las instrucciones en la etiqueta.

Cuida la higiene en el fregadero. No enjuagues la carne cruda. No es necesario y puede propagar bacterias peligrosas al fregadero y a otros alimentos. Usa una toalla de papel para abrir y cerrar la llave. Lávate las manos después de manipular carne o pescado crudo. Limpia el fregadero a diario con el mismo método recomendado para las encimeras.

Reduce los riesgos dentro del refrigerador. Guarda la carne y las aves de corral en el estante más bajo, donde está más frío. (Consulta más consejos de seguridad para almacenar alimentos). Guárdalos en su empaque original y sobre un plato o un contenedor para evitar cualquier derrame. Limpia los derrames inmediatamente y limpia bien los estantes, cajones y paredes del refrigerador al menos una vez al mes. Usa agua caliente y un detergente suave para platos. Enjuaga. Luego, desinfecta con una solución de una cucharada de cloro por un galón de agua. Seca con un trapo limpio o una toalla de papel.

Pon los alimentos en el refrigerador de inmediato. Los alimentos perecederos, como el queso, las ensaladas, las verduras o frutas cortadas, o la carne cocida, no deben permanecer fuera del refrigerador durante más de 2 horas (una hora si hace calor). Esto incluye los alimentos que sirvas para una fiesta o un picnic, o los que te sobren después de comer.

Compra frutas y verduras enteras. Las que ya vienen cortadas y empaquetadas pasan por cocinas industriales, donde puede haber más riesgo de contaminación cruzada. Revisa que las frutas y verduras frescas no tengan golpes ni grietas, ya que por ahí pueden entrar las bacterias.

Compra los productos refrigerados y congelados al final. Para proteger tus manos y evitar que otros productos se contaminen con bacterias, usa una bolsa de plástico para frutas volteada al revés para tomar los paquetes de carne, pollo o pescado crudos, y luego dale la vuelta para envolver el producto. Guarda estos productos crudos en una bolsa aparte del resto de los alimentos. Si usas bolsas de tela, lávalas con frecuencia y con agua caliente.

Exige un suministro de alimentos más seguro en Estados Unidos

“Mantener un suministro seguro de alimentos es una prioridad fundamental de salud pública”, dice Brian Ronholm, director de política alimentaria de Consumer Reports. Para lograrlo, es necesario implementar estas mejoras en el sistema de producción y distribución de alimentos.

Agilizar el proceso de retiro del mercado. Ronholm señala que es fundamental que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) continúe avanzando con la implementación de su Norma de Trazabilidad de Alimentos, que entrará en vigor en 2026. Esta norma exige que las empresas mantengan registros con datos clave e información de seguimiento, lo cual permitirá acelerar los retiros del mercado cuando sea necesario.

Evitar que bacterias peligrosas lleguen a nuestros alimentos. CR ha luchado durante años para que el Departamento de Agricultura declare a la salmonela en las aves de corral como un adulterante, de modo que no pueda ser vendida legalmente a los consumidores. (El USDA ya ha tomado esta medida para la salmonela encontrada en pechugas de pollo rellenas y empanizadas que se venden congeladas).

Financiar adecuadamente a los departamentos de salud estatales y federales responsables del seguimiento de los retiros de productos y los brotes de enfermedades. “Una agencia de seguridad alimentaria con escasos recurso podría poner en riesgo los objetivos de la iniciativa Make America Healthy Again, que busca mejorar el sistema alimentario para niños y adultos”, advierte Ronholm.

¿Te interesa participar? Firma nuestra petición para exigirr un financiamiento adecuado para nuestro sistema de seguridad alimentaria.

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de mayo/junio de 2025 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.