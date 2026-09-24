Retiran del mercado más de 160,000 libras de carne cruda por ser “inseguras para el consumo”

Esta semana, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) anunció el retiro del mercado de al menos 160,000 libras de carne cruda, las cuales fueron vendidas en todo el país, pero que según la entidad no son “seguras para el consumo”.

En el comunicado publicado este martes 22 de septiembre, el FSIS detalló que el alimento fue envasado y vendido sin inspección adecuada y con etiquetas falsas del USDA, lo que generó una alerta ante contaminación y riesgo para la salud de los consumidores estadounidenses.

¿Cuáles son los productos cárnicos retirados del mercado?

De acuerdo con el informe de la USDA, el retiro abarca 80 toneladas de carne cruda de cerdo, res y cabra, fabricadas por Star Meat y distribuidas por A&D Foods con el número de establecimiento “EST. 1363”:

A&D Foods CABRA CORTADA 1-1/2″ 10.00 LIBRAS

A&D Foods QUEMADURAS DE CABRA CON PIEL, CORTE DE 1-1/2″, 10.00 LIBRAS

A&D Foods Rebanadas de chuletón 4 oz 10.00 libras

A&D Foods CARNE DE RES DE POLLO EN REBANADAS FINAS KBQ 4 MM 20.00 LIBRAS

A&D Foods, rabo de buey cortado en trozos de 10.00 libras.

A&D Foods Codillos con hueso, cortados en 1.5 pulgadas, 10.00 libras

A&D Foods PATAS DE CERDO CORTADAS 8 PIEZAS 10.00 LIBRAS

A&D Foods PATAS DE CERDO CORTADAS 6 PIEZAS 10.00 LIBRAS

A&D Foods TROZOS DE COSTILLAS DE CERDO PREM 1″ 10.00 LIBRAS

A&D Foods Cerdo Boston en cubos 10.00 libras

A&D Foods Lonchas de cerdo Boston de 2.5 cm (1 pulgada) y 9 kg (20.00 libras)

A&D Foods Cerdo Boston en lonchas finas de 3,5 mm, 20,00 libras

Carne de cerdo molida A&D Foods 10.00 libras

Chorizo de cerdo A&D Foods 10.00 libras

Chuleta de cerdo A&D Foods B/I 10.00 libras

Costillas cortas de res A&D Foods, 3/8″, tamaño regular, 10.00 libras.

Mezcla para menudo A&D Foods 30.00 libras

Codillo de cerdo en rodajas A&D Foods, 10.00 libras

Costillas de res A&D Foods, 4 huesos, 2 pulgadas, corte c. P/Caldo

Costillas de res en lonchas finas de A&D Foods

Paleta de cerdo Boston Butt de A&D Foods en lonchas de 4 mm

Costillas cortas de res A&D Foods SLD 3/8″ Premium C. Corte

Patas de res cortadas de A&D Foods

¿Qué hacer con el producto retirado del mercado?

En este caso, el FSIS recomienda a los consumidores desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso, ya que explica que, al no estar declarado el producto correctamente, no cuenta con los protocolos sanitarios correspondientes, teniendo el riesgo de estar contaminado con alérgenos, sustancias nocivas o bacterias.

Aunque hasta los momentos no se han reportado casos de enfermedades relacionadas con el consumo de este alimento, la entidad también sugiere a los supermercados, tiendas minoristas o servicios de alimentos no servir ni vender esta carne.

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