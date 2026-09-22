Retiran del mercado patatas fritas tras alérgeno no declarado en el empaque

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) publicó una alerta de retiro del mercado de las bolsas de papas fritas J. HIGGS vendidas en las tiendas de la cadena minorista Save A Lot debido a un error en el etiquetado.

Según la entidad sanitaria, el producto distribuido por Saratoga Potato Chips contenía soja no declarada entre los ingredientes del empaque, lo que podría representar un riesgo para la salud de los consumidores intolerantes o alérgicos a la soja.

¿Cuáles son los productos afectados por el retiro?

Hasta los momentos, de acuerdo con el fabricante, el producto que está siendo retirado del mercado son las papas fritas J. HIGGS Loaded Bacon and Cheddar vendidas en la presentación de paquetes rojos de 7.75 onzas con fecha de caducidad entre el 11 y el 18 de diciembre de 2026 y marcado con el código UPC 0-51933-31645-4.

El fabricante Saratoga Potato Chips también destacó que el producto fue distribuido en tiendas de Save A Lot en los estados de Maryland, Tennessee, Ohio, Indiana y Kentucky.

¿Qué hacer con el producto retirado del mercado?

Aunque hasta los momentos no se han reportado casos de consumidores afectados por la ingesta de este producto, la FDA recomienda a los clientes desecharlo o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

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