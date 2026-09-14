Los CDC declaran finalizado el brote de ciclosporiasis en EE.UU.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dieron por concluido el brote de ciclosporiasis vinculado con la lechuga iceberg retirada del mercado. La investigación federal contabiliza desde julio de este año al menos 12,883 personas enfermas, 570 hospitalizaciones y dos muertes en 21 estados. Michigan fue el estado más afectado, donde aproximadamente 1 de cada 1,000 personas padecía ciclosporiasis.

Los investigadores asociaron las infecciones con lechuga iceberg rallada servida en algunos restaurantes Taco Bell. Mientras que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) rastreó el producto hasta Taylor Farms de México y productores del centro de México.

La empresa entonces retiró del mercado estadounidense la lechuga involucrada el 17 de julio. Las autoridades indicaron que la mayoría de los casos comenzó antes del retiro.

FDA mantiene abierta investigación en México

La FDA informó que terminó las inspecciones y la recolección de muestras en los campos de cultivo y en la planta procesadora mexicana, en coordinación con autoridades de ese país. Aunque los análisis de las muestras todavía no han finalizado.

La planta de Taylor Farms en la localidad de Doctor Mora permanece cerrada y no tiene fecha confirmada de reapertura. Según un trabajador citado por CNN, solo permanece activo el personal de mantenimiento.

El riesgo inmediato ha desaparecido, pero…

La infección por Cyclospora puede provocar diarrea intensa y otros síntomas intestinales. Los primeros signos pueden presentarse entre dos días y dos semanas después de la exposición.

Debido a que las autoridades sanitarias pueden tardar hasta seis semanas en confirmar si una enfermedad forma parte del brote, advierten que podrían registrarse nuevos casos notificados después de la declaración oficial de cierre. De allí, que exhortan a mantenerse alerta.

“Existe un considerable retraso entre el momento en que se produce la contaminación y el momento en que las personas consumen el producto, y luego el momento en que informan que están enfermas”, dijo en agosto Matthew Moore, profesor asociado de ciencia de los alimentos en la Universidad de Massachusetts Amherst, recogió CNN.

Expertos explican que la ciclosporiasis no se propaga normalmente de persona a persona. Si todo el producto contaminado fue retirado, el número de infecciones debería disminuir progresivamente mientras concluyen las pruebas y el análisis epidemiológico.

¿Lavar o desinfectar la lechuga basta?

Lavar o desinfectar la lechuga no elimina completamente el parásito Cyclospora. Aunque estas prácticas reducen el riesgo de infección, los expertos y las autoridades sanitarias de los CDC coinciden en que no existe un método casero comprobado que garantice la eliminación total del parásito en productos frescos.

La única medida científicamente comprobada para destruir el parásito es aplicar calor. Cocinar los alimentos a una temperatura interna de al menos 70 °C (158 °F) garantiza la erradicación de Cyclospora.

Diagnósticos que confirman la ciclosporiasis

El diagnóstico de la ciclosporiasis se basa principalmente en la detección del parásito Cyclospora cayetanensis en muestras de heces, mediante técnicas microscópicas especializadas o pruebas moleculares (PCR).

Dado que los métodos rutinarios de laboratorio no siempre lo identifican, es importante solicitar específicamente la prueba para Cyclospora cuando hay síntomas compatibles (diarrea prolongada, especialmente tras viajar o consumir alimentos frescos importados), indican guías clínicas reconocidas.

Pruebas médicas para confirmarla

1. Examen de heces (prueba principal).

2. Pruebas moleculares (PCR)

3. Biopsia intestinal (casos excepcionales)

4. Pruebas complementarias (no diagnósticas por sí solas)

Hemograma y electrolitos : evalúan deshidratación, anemia o alteraciones iónicas secundarias a la diarrea.

: evalúan deshidratación, anemia o alteraciones iónicas secundarias a la diarrea. Imágenes (ecografía/TC) : solo si se sospechan complicaciones u otras patologías abdominales.

: solo si se sospechan complicaciones u otras patologías abdominales. Serología (anticuerpos): no hay pruebas serológicas comerciales validadas de uso rutinario.

Recomendación práctica para el paciente

Si tienes síntomas sugestivos:

Consulta a un médico y menciona viajes recientes o alimentos frescos consumidos. Pide que soliciten examen de heces con búsqueda específica de Cyclospora. Entrega varias muestras de heces en días distintos si la primera es negativa, pero los síntomas persisten.

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