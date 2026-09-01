En este contexto de ciclosporiasis, ¿es seguro comer lechuga?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) asegura que la lechuga iceberg retirada del mercado ya no está disponible para los consumidores. Esto proporciona un nivel de confianza al afirmar que los productos contaminados han sido eliminados; sin embargo, el miedo sigue estando latente dado el brote de ciclosporiasis.

Expertos como Matthew Moore, profesor asociado de ciencia de los alimentos en la Universidad de Massachusetts Amherst; y la Dra. Jennifer Layden, vicedecana de práctica y profesora de la Escuela de Salud Pública Bursky de la Universidad de Washington en San Luis, consultados por CNN Salud, indican que es seguro consumir lechuga iceberg siempre que los consumidores eviten productos retirados del mercado. Se mencionan consideraciones generales sobre la seguridad alimentaria.

Aconsejan que los consumidores limpien y desinfecten las superficies que puedan haber estado en contacto con los productos implicados en el brote y eviten la fruta y verdura crudas con riesgos conocidos.

Contexto del brote de ciclosporiasis

La FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informan que el brote ha afectado a más de 11,000 personas en 20 estados. De estas, 495 personas han sido hospitalizadas y dos han fallecido.

Recordemos que la retirada de productos de este verano comenzó después de que algunas personas sufrieron intoxicación por haber comido en restaurantes Taco Bell. La FDA rastreó la lechuga hasta la empresa Taylor Farms y productores con sede en México, acota CNN.

Este brote está aún bajo investigación, aunque se cruza un análisis sobre los retrasos en la notificación de casos, lo que puede dar una falsa impresión de nuevos contagios.

La investigación sobre el brote de ciclosporiasis continúa. Los expertos previsiblemente sugieren que el brote puede declararse concluido en las próximas semanas si no se reportan nuevos casos confirmados.

Recomendaciones generales

A pesar de las preocupaciones de salud, se enfatiza que se deben incluir frutas y verduras en la dieta. Alternativas como verduras y frutas cocidas o peladas pueden ser consideradas como opciones más seguras.

“Las verduras congeladas o enlatadas que se cocinan posteriormente también son opciones razonables”, afirma la Dra. Colleen Kraft, profesora de enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory. “Las frutas que uno mismo pela, como los plátanos o las naranjas, pueden ser otra opción práctica, ya que la porción que se consume está protegida por la cáscara, que luego se desecha”, agrega.

Síntomas de la ciclosporiasis

La ciclosporiasis suele causar diarrea acuosa, a veces explosiva, con cólicos abdominales, hinchazón o gases, náuseas, pérdida de apetito, fatiga y, en algunos casos, fiebre baja, vómitos, dolores corporales y pérdida de peso. Los síntomas suelen empezar alrededor de 1 semana después de la exposición, aunque pueden aparecer entre 2 días y 2 semanas después.

Cómo se diferencia. Lo que más la sugiere frente a otras intoxicaciones alimentarias es la combinación de diarrea acuosa prolongada o intermitente con mucha fatiga y pérdida del apetito, además de que no suele haber sangre en las heces. También es típica una evolución más larga que la de muchas gastroenteritis comunes, que suelen resolverse en pocos días.

Pistas prácticas

Más compatible con ciclosporiasis: diarrea muy líquida, cansancio marcado, poco apetito, hinchazón, náuseas, pérdida de peso, curso de varios días o semanas.

diarrea muy líquida, cansancio marcado, poco apetito, hinchazón, náuseas, pérdida de peso, curso de varios días o semanas. Más compatible con otras intoxicaciones alimentarias: inicio muy rápido tras la comida, vómitos intensos predominantes, o fiebre alta y sangre en heces, según el germen implicado. La ciclosporiasis suele destacar más por la diarrea persistente y la fatiga que por vómitos intensos o sangre.

Cuándo buscar atención. Conviene consultar pronto si hay deshidratación, debilidad importante, diarrea que dura más de unos días, pérdida de peso, fiebre alta, sangre en las heces o si la persona es mayor, está embarazada o tiene defensas bajas.

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