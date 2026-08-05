¿Qué tan peligroso es el nuevo brote de salmonela posiblemente causado por jalapeños?

Las autoridades sanitarias iniciaron una investigación relacionada con un brote de salmonela, vinculado a jalapeños utilizados en los restaurantes Chipotle. La compañía ha reconocido la situación y ha tomado medidas para abordar la posible contaminación en su cadena de suministro.

La franquicia de establecimientos de comida rápida especializada en cocina tex-mex ha establecido un programa de trazabilidad robusto y ha retirado los jalapeños de los locales afectados. Laurie Schalow, directora de asuntos corporativos y seguridad alimentaria de la empresa, confirmó que se están tomando medidas proactivas para garantizar la seguridad de los productos ofrecidos.

Chipotle declaró a ABC News que el ingrediente se distribuyó a varios establecimientos de comida rápida en diversos estados.

Investigación de los CDC

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han identificado múltiples casos de salmonelosis, con síntomas que incluyen diarrea y calambres estomacales. A la fecha, se han reportado 110 casos en Minnesota, de los cuales 75 han consumido en Chipotle recientemente.

Por su parte, la FDA comenzó una investigación para rastrear los ingredientes implicados en el brote. La cooperación de Chipotle ha sido valorada como positiva, aunque las autoridades advierten que el brote podría continuar si persiste la distribución de productos contaminados en otros establecimientos.

“Es demasiado pronto para saber si el brote continúa. Dadas las medidas que Chipotle implementó, no nos preocupa Chipotle; pero es posible que el brote continúe si el alimento contaminado se sirve en otros lugares”, dijo Carlota Medus, supervisora ​​epidemióloga sénior de la Unidad de Enfermedades Transmitidas por Alimentos del Departamento de Salud de Minnesota, en un comunicado.

Síntomas y diagnóstico de salmonelosis

La salmonelosis es una infección bacteriana intestinal que suele causar diarrea, fiebre y cólicos abdominales entre 6 y 72 horas después de la exposición, y se diagnostica principalmente mediante cultivo de heces (coprocultivo) para aislar la bacteria Salmonella.

Síntomas principales

Los síntomas típicos de la infección por Salmonella incluyen:

Diarrea (a veces con sangre)

Cólicos o dolor abdominal

Fiebre (generalmente entre 38 y 40 °C)

Náuseas y vómitos

Escalofríos

Dolor de cabeza

Malestar general

Dolor muscular

En la mayoría de los casos, los síntomas aparecen entre 8 y 72 horas después de consumir alimentos o agua contaminados, y la enfermedad suele durar de 2 a 7 días.

Cómo se diagnostica

El diagnóstico de la salmonelosis se realiza de la siguiente manera:

Coprocultivo : es la prueba principal. Consiste en cultivar una muestra de heces para aislar e identificar la bacteria Salmonella.

: es la prueba principal. Consiste en cultivar una muestra de heces para aislar e identificar la bacteria Salmonella. Hemocultivo : se usa en casos graves o cuando hay sospecha de que la bacteria ha pasado a la sangre (bacteriemia), especialmente si la fiebre persiste más de lo esperado.

: se usa en casos graves o cuando hay sospecha de que la bacteria ha pasado a la sangre (bacteriemia), especialmente si la fiebre persiste más de lo esperado. Cultivo de otros tejidos o líquidos: en situaciones complicadas, pueden cultivarse muestras de médula ósea u otros tejidos estériles.

El diagnóstico inicial suele basarse en la sospecha clínica (cuadro de gastroenteritis con diarrea, fiebre y dolor abdominal), pero la confirmación definitiva requiere pruebas de laboratorio.

La salmonela y la muerte

La salmonela puede provocar muertes, pero eso es poco frecuente. En la mayoría de los casos causa una gastroenteritis que se resuelve sola, aunque en personas vulnerables o si la infección se disemina fuera del intestino puede volverse grave y mortal.

Cuándo es más peligrosa. El riesgo es mayor en bebés, adultos mayores, embarazadas y personas con defensas bajas. También puede ser grave si hay deshidratación intensa o si la bacteria entra al torrente sanguíneo.

Señales de alarma. Busca atención médica rápida si hay fiebre alta, diarrea con sangre, signos de deshidratación, confusión, dolor fuerte o si los síntomas empeoran en lugar de mejorar.

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