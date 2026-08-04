Investigan jalapeños de Chipotle por posible vínculo con brote de salmonela que suma más de 100 casos

Las autoridades sanitarias investigan si los jalapeños utilizados por la cadena de restaurantes Chipotle Mexican Grill son la fuente de un brote de salmonela que ha enfermado al menos a 110 personas en Minnesota, en un caso que también involucra a otros establecimientos de comida rápida y mantiene bajo revisión la cadena de suministro de productos frescos.

Aunque todavía no existe una confirmación definitiva sobre el alimento responsable, la empresa retiró de forma preventiva los jalapeños distribuidos en los restaurantes que recibieron un lote considerado sospechoso y los sustituyó por producto de otros proveedores.

La investigación se centra en un ingrediente común que habría sido distribuido a distintos restaurantes en varios estados. De acuerdo con Chipotle, la decisión de retirar los jalapeños se tomó tras detectar que podían formar parte del mismo lote vinculado al brote.

“Como parte de nuestros protocolos de salud y seguridad establecidos, al enterarnos de un posible brote, activamos de inmediato nuestro sistema de trazabilidad de ingredientes y pudimos identificar los jalapeños como un posible ingrediente común proveniente de un lote común, así como los restaurantes donde se distribuyó. Por precaución, retiramos proactivamente los jalapeños de nuestros restaurantes y los reemplazamos con productos de otros productores”, informó la cadena en un comunicado oficial.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) confirmó que abrió el 22 de julio una investigación de rastreo sobre “múltiples ingredientes” después de que funcionarios estatales y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) detectaran un grupo de casos de salmonelosis.

El objetivo es reconstruir la cadena de distribución para identificar el alimento contaminado y determinar dónde se produjo la contaminación. La agencia precisó que la investigación sigue abierta y que solo hará pública la identificación de un producto cuando exista evidencia suficiente para establecer un vínculo directo con el brote.

En Minnesota, el Departamento de Salud informó que, de las 84 personas entrevistadas hasta ahora, 75 dijeron haber comido en un restaurante Chipotle entre el 14 de junio y el 14 de julio, mientras que otras reportaron haber consumido alimentos en diferentes restaurantes de estilo mexicano.

Las autoridades subrayaron que esos datos no prueban que Chipotle sea el origen del brote, sino que ayudan a identificar posibles ingredientes compartidos entre distintos establecimientos.

La salmonela es una de las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos en Estados Unidos. De acuerdo con los CDC, la infección suele provocar diarrea, fiebre, dolor abdominal, náuseas y vómitos entre seis horas y seis días después de consumir un alimento contaminado. La mayoría de los pacientes se recupera en menos de una semana, aunque niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados enfrentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves.

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