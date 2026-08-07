Estos son 5 alimentos que nunca deberías comer, según experto

El abogado Ron Simon, con más de tres décadas de experiencia en casos de intoxicación alimentaria, revela cómo su trabajo ha influido en sus elecciones alimenticias. Es de destacar que su bufete representa a cientos de víctimas en el actual brote de ciclosporiasis.

“He llevado miles de casos de intoxicación alimentaria a lo largo de tres décadas. Si lees suficientes informes de brotes y declaraciones, empiezas a comer de forma diferente”, acotó.

Simon identifica a cinco alimentos que evita debido a su alto riesgo de contaminación bacteriana, y que en conversación con el medio Newsweek detalló sobre las posibles consecuencias.

El experto indicó que esos alimentos suelen consumirse crudos o poco cocidos, eliminando así el paso que mata a la mayoría de las bacterias y virus responsables de las enfermedades.

Leche cruda y productos lácteos no pasteurizados

La leche cruda, a menudo considerada más “natural”, presenta un riesgo significativo de patógenos. Simon enfatiza que los beneficios de la pasteurización superan los mitos de la leche no tratada.

Explica que a pasteurización calienta brevemente la leche para matar los patógenos sin alterar significativamente su contenido nutricional. Elimina la E. coli O157:H7, la Listeria, el Campylobacter y la Salmonella.

Las personas que consumen leche cruda tienen muchas más probabilidades de enfermarse que quienes beben leche pasteurizada, y particularmente son los niños los más afectados, advierte. Algunas infecciones pueden causar síndrome urémico hemolítico, una afección que puede dañar permanentemente los riñones.

Brotes crudos

Los brotes crudos, que incluyen variedades de alfalfa, frijol y trébol, aunque son vistos como saludables, están propensos a contaminaciones debido al ambiente necesario para su crecimiento. Los brotes cocidos son seguros, pero Simon opta por no incluir los crudos en su dieta.

La contaminación de estos suele estar presente en la propia semilla, y el proceso de germinación, que implica varios días en agua tibia y húmeda, lo cual crea condiciones ideales para el crecimiento bacteriano.

Hamburguesas cocidas de manera inadecuada

A diferencia de los cortes de carne enteros, que pueden ser seguros si se cocinan adecuadamente, las hamburguesas requieren una temperatura interna determinada para eliminar el riesgo de E. coli.

Esto se explica porque, al moler la carne, las bacterias superficiales se extienden por toda la hamburguesa. Si el centro no alcanza los 71 grados Celsius (160 grados Fahrenheit), cualquier bacteria E. coli presente puede sobrevivir, y se necesitan menos de 100 organismos de E. coli O157:H7 para causar una enfermedad, recoge Newsweek.

Es válido destacar que algunas hamburguesas de expendio comercial pueden contener carne de animales diferentes, lo que aumenta las probabilidades de contaminación.

Huevos crudos

Los huevos crudos presentan riesgos de Salmonella, que pueden estar presentes dentro del huevo mismo.

El huevo crudo está presente en alimentos como la masa para galletas, el aderezo César casero para ensaladas de verano, el alioli y los huevos crudos añadidos al ramen.

Los huevos pasteurizados, que se venden en cartones y se pueden usar en cualquier receta que requiera huevo crudo, eliminan el riesgo. Simon solo utiliza huevos pasteurizados para prevenir intoxicaciones.

Ostras crudas

Las ostras, al filtrarse en el agua, pueden concentrar patógenos peligrosos, sobre todo la bacteria Vibrio vulnificus, una de las más riesgosas. Simon señala que la temperatura del agua ha alterado la seguridad de consumir estas durante todo el año, por lo que ya no es válida la recomendación tradicional de consumir ostras solo durante los meses que contienen la letra “R”.

En particular, en personas con enfermedades hepáticas, diabetes o un sistema inmunitario debilitado, la infección puede propagarse rápidamente por el torrente sanguíneo.

Persistente amenaza de intoxicación alimentaria

Los comentarios de Simon reflejan preocupaciones más amplias sobre la seguridad alimentaria, ya que los brotes relacionados con productos crudos y mal cocidos continúan siendo un problema de salud pública en EE.UU.

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