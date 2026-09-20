Retiran del mercado juguetes vendidos en Target por riesgo de asfixia

Esta semana, la Comisión de Seguridad y Protección del Consumidor (CPSC) informó a los consumidores estadounidenses sobre el retiro voluntario de los juguetes para niños Melissa y Doug vendidos en la cadena minorista Target.

De acuerdo con la entidad reguladora, el retiro abarca al menos 84,000 juguetes de camiones de bomberos con luces y sonidos luego de que se confirmara que el puerto de la manguera contra incendios puede soltarse, desprenderse y representar un peligro de asfixia para los infantes.

¿Cuáles son los modelos del juguete que se están retirando?

Según la CPSC, los juguetes retirados fueron elaborados con plástico y pertenecen a los tableros de actividades “Melissa & Doug Lights and Sound” con los códigos OET 25100, OET 25150 y OET 26064, los cuales fueron vendidos tanto en la tienda física como en el portal en línea del minorista entre julio 2025 y julio 2026 por un precio de $30 dólares.

Hasta los momentos, se han reportado 26 casos en donde el puerto de la manguera del juguete se desprendió y al menos un caso en donde hubo lesiones en uno de sus usuarios.

¿Qué hacer con el producto retirado?

La CPSC recomienda a los consumidores dejar de usar el juguete desecharlo o devolverlo al lugar donde lo adquirió para su respectivo reembolso. La compañía fabricante por su parte indicó que los clientes afectados pueden registrarse en su sitio web indicando el código del producto afectado por el retiro y solicitar un reembolso completo o un crédito de hasta $40 dólares.

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