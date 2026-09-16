Retiran del mercado popular helado So Delicious por posible contaminación en su envase

A través de un comunicado, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) alertó a los consumidores estadounidenses sobre el retiro del mercado de los populares helados So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster debido a una contaminación en su envase con materiales extraños.

De acuerdo con la entidad sanitaria, el postre sin lácteos fue vendido en varias tiendas minoristas de todo el país en envases de medio litro con fecha de caducidad del 3 de abril de 2028 con el número de referencia 136603 (UPC 744473476138).

Aunque hasta los momentos ningún consumidor ha sido afectado por la ingesta de este alimento, el problema se detectó tras varios reportes y quejas de clientes, quienes mencionaban que el producto contenía pequeñas piedras y otros objetos duros.

El fabricante Danone USA informó que está colaborando con sus socios minoristas para el retiro del producto de los anaqueles, al tiempo que destacó que ningún otro sabor o producto de su marca So Delicious Dairy Free ha sido afectado, por lo que seguirán disponibles en los anaqueles.

Por su parte, la FDA recomienda a los consumidores desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso. Los clientes afectados también pueden comunicarse con So Delicious Dairy Free al 1-833-367-8975 para obtener un cupón de reemplazo.

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