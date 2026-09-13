Retiran del mercado las patatas fritas por contener carne de cerdo no autorizada por el FSIS

Esta semana, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura (USDA) alertó a la población sobre el retiro voluntario de las patatas fritas mixtas “De Todito NATURAL” y “De Todito BBQ” tras contener carne de cerdo no autorizada procedente de Colombia.

De acuerdo con la entidad, el retiro abarca unas 264 libras en bolsas de 45 gramos del producto distribuido en Estados Unidos por Eden Import Distributor, especialmente en tiendas minoristas y supermercados de Nueva Jersey y Utah.

En el informe, se detalló cuáles son los productos retirados:

Bolsas de aluminio de 45 g de papas fritas mixtas “De Todito NATURAL” con “CHICHARRÓN AMERICANO JACKS”, “Margarita” y “NATU CHIPS”.

Bolsas de aluminio de 45 g de papas fritas mixtas “De Todito BBQ” con “CHICHARRÓN AMERICANO JACKS”, “Margarita” y “NatuChips”.

Según el FSIS, el retiro se ha calificado como de “Clase I” debido a que el país latinoamericano no cuenta con los reglamentos para importar ningún producto cárnico ni avícola a Estados Unidos. Además de que el alimento puede representar “un riesgo para la salud en la que hay una probabilidad razonable de que el uso del producto cause consecuencias graves y adversas para la salud o la muerte”, destacó el informe.

Hasta los momentos, no se han confirmado casos de personas enfermas o intoxicadas por este alimento; sin embargo, la entidad sugiere a los consumidores desecharlos o devolverlos al minorista donde los adquirió para su respectivo reembolso.

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