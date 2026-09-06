FDA retira del mercado caramelos de chocolate vendidos en Marshalls y otros minoristas por alérgenos

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro de caramelos de chocolate vendidos en Marshalls, TJ Maxx, HomeGoods, Sierra Trading Post y otros minoristas del país tras contener alérgenos no declarados en el empaque que pueden llegar a ser perjudiciales para algunos consumidores.

De acuerdo con el informe de la entidad sanitaria, el producto retirado del mercado se trata de los caramelos de la marca “Crystal Temptations”, que luego de ser investigados por algunos analistas de salubridad, se determinó que contenía leche, la cual puede causar una reacción alérgica grave o mortal en los consumidores intolerantes a los lácteos.

Por su parte, la marca declaró que accedieron al retiro de su producto tras determinarse “una falla temporal en los procesos de producción y empaquetado”, dijo. Los caramelos fueron distribuidos según la FDA en al menos 12 estados del país, entre los que se encuentra California.

Finalmente, la entidad aconsejó a los consumidores desechar el producto, mientras que la marca indicó a sus clientes que ante cualquier duda sobre el retiro pueden comunicarse al 1-201-246-7990 y presentar su comprobante de pago para el reembolso, ya que en las tiendas donde se adquirieron los caramelos no se emitirán reembolsos.

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