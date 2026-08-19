Costco retira del mercado alimentos con jalapeño debido a una posible contaminación por salmonela

La cadena minorista con club de precios más grande de Estados Unidos, Costco anunció el retiro voluntario de algunos productos con jalapeño debido a una posible contaminación con salmonela.

De acuerdo con los reportes de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) el retiro inició con el fabricante Dairyland Produce, LLC, con sede en Houston, quien elaboró el producto, que luego fue reenvasado y distribuido por Hardie’s Fresh Foods.

Hasta los momentos, el aviso de la FDA indica que los jalapeños están vinculados a un brote de salmonela que ha afectado a aproximadamente 300 personas en 27 estados del país con al menos 36 hospitalizaciones.

Según la entidad sanitaria, los pimientos retirados en Costco fueron vendidos en bolsas de plástico transparente con la etiqueta “Pimiento Jalapeño”, códigos de lote X2741775, X2741859, X2744163, X2744706, X2746349, X2746490, X2748743 y fechas de producción 26192 (07/11/26), 26196 (07/15/26), 26197 (07/16/26), 26199 (07/18/26) y 26203 (07/22/26).

En este sentido, el minorista sugirió a los consumidores desechar el alimento o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso; los clientes pueden comunicarse con la empresa al 1-281-697-7067 para cualquier duda sobre el retiro.

Costco no ha sido la única cadena afectada por el retiro de este alimento; en las últimas semanas, la FDA ha reportado varios casos en otros minoristas y supermercados como Whole Foods, Hannaford, Kroger, Target y Walmart.

Finalmente, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advirtieron sobre la ingesta de alimentos contaminados por salmonela, indicando que la intoxicación inicia entre seis horas y seis días después de ingerir la bacteria, provocando síntomas como mareo, diarrea, fiebre, vómito, deshidratación, entre otros.

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