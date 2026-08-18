Sam’s Club ofrece un kit de comida para cuatro personas por menos de $16

Pese a la ligera caída de la inflación del 3.5% en junio al 3.4% en julio, para muchos hogares estadounidenses, sobre todo los de bajos ingresos, los elevados precios de los bienes básicos, especialmente alimentos y gasolina, siguen pesando sobre sus bolsillos, por lo que muchos están optando por disminuir sus gastos discrecionales y ser cautelosos durante su compra en el supermercado, manteniéndose dentro de un presupuesto que les permita llegar a fin de mes.

De acuerdo con datos presentados recientemente por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 0.1% el mes pasado y, aunque los mayores aumentos se registraron en el sector de la vivienda, los precios de los alimentos subieron un 0.1% en carnes, lácteos y frutas, mientras que la comida fuera del hogar también registró un aumento del 0.3%.

En este sentido, tomando en cuenta que muchos consumidores estadounidenses están inclinándose por opciones más asequibles durante su ida al supermercado, las cadenas minoristas han comenzado a competir sobre quién ofrece mejores precios y de esta manera seguir manteniendo elevadas sus ventas.

En este caso, Sam’s Club presenta opciones de comida familiares con precios que no alcanzan los $20 dólares, como, por ejemplo, su famoso kit de shawarma de pollo Member’s Mark, que tiene un costo actual de $16 dólares y que puede rendir para cuatro personas, lo que es una buena opción si busca comer fuera de casa sin gastar mucho dinero.

A través de un comunicado, la cadena comentó que “nuestros miembros nos dicen constantemente que desean soluciones de comidas prácticas y de alta calidad a un precio increíble, por lo que, desde el kit de shawarma de pollo Member’s Mark hasta platos básicos para la cena como nuestro pollo asado sazonado Member’s Mark, el mejor valorado, eliminamos las dudas a la hora de la comida con opciones que nuestros miembros pueden servir con total tranquilidad”, añade el comunicado.

Los actuales consumidores no solo están buscando precios asequibles, sino también calidad en los productos que adquieren, mientras que las cadenas siguen compitiendo por los precios entre ofertas y descuentos.

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