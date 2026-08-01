Qué hace Costco con los alimentos no vendidos de su área de comidas

El manejo de los alimentos no vendidos se ha convertido en un tema de debate para los supermercados y cadenas minoristas, especialmente ante el creciente problema del desperdicio de comida en Estados Unidos. En ese contexto, Costco ha recibido críticas de algunos consumidores que aseguran haber visto cómo productos de su patio de comidas terminan en la basura al cierre de algunas tiendas.



La controversia surgió después de que usuarios en redes sociales compartieran testimonios sobre supuestos descartes de alimentos preparados que no lograron venderse durante la jornada, como pizzas completas y otros productos del área de comida.

Lo que vieron los clientes

En Reddit, algunos usuarios afirmaron haber presenciado cómo empleados de Costco desechaban alimentos preparados al finalizar el día.



“Vi cómo tiraban pizzas enteras al cerrar”, escribió un consumidor en la plataforma. Un usuario que aseguró trabajar para la compañía respondió que, en su experiencia, los alimentos que no se venden suelen desecharse, aunque señaló que normalmente la mayoría de los productos preparados logran venderse durante la jornada.



Estos comentarios generaron cuestionamientos entre clientes que consideran que los alimentos sobrantes podrían tener otro destino, como donaciones o programas de ayuda alimentaria.



El área de comidas despierta dudas

La empresa ha informado anteriormente que participa en iniciativas de aprovechamiento de alimentos y que algunos productos, como frutas, verduras y pan, son entregados a organizaciones como Feeding America.



Además, empleados han señalado que ciertos alimentos tienen otros usos dentro de las tiendas. Por ejemplo, la carne de pollos rostizados que no se venden puede utilizarse en la preparación de algunos productos de la sección de charcutería.



Sin embargo, no existe una explicación pública detallada sobre qué ocurre específicamente con los alimentos preparados que sobran en el patio de comidas.

¿Por qué Costco no vende con descuento o regala la comida restante?

Ante la falta de una postura oficial sobre este punto, han surgido distintas teorías entre consumidores y trabajadores.

Una de las explicaciones más mencionadas es que ofrecer productos sobrantes a precios reducidos o de forma gratuita podría generar problemas operativos. El patio de comidas de Costco es conocido por sus precios bajos, especialmente por su famoso combo de perrito caliente y refresco por $1.50 dólares, una oferta que la compañía ha mantenido durante años pese a sus reducidos márgenes.

Algunos usuarios creen que si los clientes supieran que pueden esperar hasta el cierre para conseguir comida gratis o con descuento, podría cambiar el comportamiento de compra y afectar el funcionamiento del servicio.

Testimonios contradictorios

Aunque varios consumidores aseguran haber visto alimentos desechados, otros testimonios apuntan a que algunas sucursales sí entregan productos sobrantes a organizaciones locales.



Un voluntario de un banco de alimentos afirmó en Reddit que el Costco de su zona dona los productos restantes del patio de comidas, mientras que un supuesto empleado señaló que algunas tiendas tienen instrucciones de entregar los excedentes a refugios locales.



Estas versiones diferentes sugieren que no existiría una práctica completamente uniforme en todas las ubicaciones de Costco y que el destino de los alimentos podría depender de cada tienda.

Las leyes estatales también influyen en el manejo de alimentos sobrantes

Otro factor que podría explicar las diferencias entre tiendas es la legislación local. En estados como Connecticut, California, Rhode Island, Massachusetts y Vermont, existen normas que limitan que los comercios simplemente desechen alimentos que todavía pueden aprovecharse.



En esos lugares, las empresas deben buscar alternativas como la donación, el compostaje u otros métodos de disposición responsable. Por ello, si un consumidor observa que una tienda desecha alimentos en uno de esos estados, podría no estar viendo todo el proceso, ya que los residuos podrían tener otro destino posterior.

Los bancos de alimentos no siempre aceptan comida preparada

Aunque donar los productos sobrantes puede parecer una solución sencilla, también existen obstáculos prácticos.



Los alimentos preparados del patio de comidas, como pizzas o productos calientes, requieren un manejo especial para garantizar su seguridad. Deben mantenerse bajo condiciones adecuadas de temperatura para evitar la proliferación de bacterias.



Muchos bancos de alimentos cuentan con espacio limitado de refrigeración y priorizan productos perecederos que pueden almacenarse durante más tiempo. Por esa razón, algunas organizaciones no aceptan alimentos calientes o preparados que necesitan consumo inmediato.



El debate sobre el desperdicio de alimentos continúa

El caso de Costco refleja un desafío más amplio para la industria minorista: encontrar un equilibrio entre evitar el desperdicio, cumplir con normas sanitarias y administrar los costos operativos.



Aunque existen testimonios de clientes y empleados sobre el destino de los alimentos no vendidos del patio de comidas, la compañía no ha detallado públicamente una política específica para esos productos.

Mientras crece la preocupación por el desperdicio de alimentos y su impacto ambiental, los consumidores siguen preguntándose qué ocurre con la comida que queda al final del día en una de las cadenas minoristas más grandes de Estados Unidos.

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