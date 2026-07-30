Uber Eats expande su red de reparto de comestibles en Estados Unidos

Pedir la despensa desde el celular ya no significa limitarse a las grandes cadenas nacionales, ya que Uber Eats anunció la incorporación de nuevos supermercados regionales a su plataforma en Estados Unidos, una estrategia con la que busca ofrecer más opciones de compra a los consumidores y fortalecer su presencia en el mercado de entrega de comestibles.



Con esta expansión, los usuarios podrán realizar pedidos de productos frescos, alimentos, artículos básicos para el hogar y comidas preparadas directamente desde tiendas locales mediante las aplicaciones de Uber Eats, Uber y Postmates.

¿Qué supermercados se integran a Uber Eats?

La plataforma incorporó cinco cadenas con fuerte presencia en distintas regiones del país:

Busch’s Fresh Food Market , con operaciones en Michigan y más de 50 años de historia como empresa familiar.

, con operaciones en Michigan y más de 50 años de historia como empresa familiar. Hays , cadena con más de un siglo de trayectoria que opera supermercados en Arkansas y Missouri bajo las marcas Hays Supermarkets y Food Smart.

, cadena con más de un siglo de trayectoria que opera supermercados en Arkansas y Missouri bajo las marcas Hays Supermarkets y Food Smart. Lowe’s Market , perteneciente a Pay and Save Inc., con presencia principalmente en Texas.

, perteneciente a Pay and Save Inc., con presencia principalmente en Texas. Marc’s , cadena regional reconocida en Ohio.

, cadena regional reconocida en Ohio. Piggly Wiggly, cuyos establecimientos participantes en Carolina del Norte ya pueden recibir pedidos a través de la plataforma.



Con estas alianzas, Uber Eats amplía su cobertura en estados como Michigan, Ohio, Texas, Arkansas, Missouri y Carolina del Norte.

Más opciones para hacer el supermercado sin salir de casa

Los usuarios podrán comprar prácticamente lo mismo que encontrarían en una visita física a estas tiendas. La plataforma ofrece acceso a frutas y verduras frescas, carnes, mariscos, productos de despensa, artículos de limpieza, comidas preparadas y otros productos de consumo diario.



Además, será posible elegir entre entregas el mismo día o programarlas con anticipación, mientras que el seguimiento del pedido podrá hacerse en tiempo real desde la aplicación.



Para los suscriptores de Uber One, la compañía confirmó que continuarán disponibles los envíos gratuitos en los pedidos de supermercado que cumplan con los requisitos del programa.

La apuesta de Uber va más allá de la comida preparada

Aunque Uber Eats nació como una plataforma enfocada en la entrega de alimentos de restaurantes, durante los últimos años ha ampliado su oferta hacia compras cotidianas.



El objetivo ahora es convertirse en un marketplace donde los usuarios puedan resolver distintas necesidades desde una sola aplicación, incluyendo la compra del supermercado.



Hashim Amin, director de supermercados y comercio minorista de Uber para Norteamérica, explicó que muchos consumidores prefieren comprar en establecimientos que conocen desde hace años y que forman parte de sus comunidades.



Según el directivo, estas alianzas permiten que los supermercados regionales tengan un nuevo canal de ventas digitales, al tiempo que los clientes mantienen la posibilidad de adquirir productos de confianza sin cambiar de tienda.

Así funciona el servicio

Realizar un pedido de supermercado es similar a solicitar comida por Uber Eats. Los usuarios deben ingresar a la sección “Supermercado” en la aplicación de Uber Eats o al apartado “Tiendas” dentro de la app de Uber. Después seleccionan el supermercado participante más cercano, agregan los productos al carrito, eligen si desean una entrega inmediata o programada y pueden seguir el recorrido del pedido hasta que llegue a su domicilio.

Un mercado que sigue creciendo

La entrega de comestibles se ha convertido en uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro del comercio electrónico, impulsado por consumidores que buscan ahorrar tiempo y recibir sus compras sin salir de casa.

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