Visa reestructura su plantilla: elimina 7% de empleos mientras apuesta por la IA

Visa anunció un importante ajuste en su estructura laboral al confirmar que eliminará alrededor de 2,600 puestos de trabajo, una cifra equivalente al 7% de su plantilla, como parte de un plan para hacer más eficiente su operación y destinar mayores recursos a las áreas con mayor potencial de crecimiento.



La decisión afectará principalmente a los equipos de tecnología y desarrollo de productos, en un momento en el que la industria de los pagos acelera la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) para automatizar procesos y mejorar la productividad.

Visa busca operar con mayor eficiencia

En un mensaje dirigido a los empleados, el director ejecutivo de Visa, Ryan McInerney, explicó que la reestructuración responde a la necesidad de preparar a la compañía para una nueva etapa de crecimiento.

El directivo aseguró que la empresa debe evolucionar continuamente para mantenerse competitiva en un mercado que cambia con rapidez y destacó que la inteligencia artificial será uno de los pilares de esa transformación.

Según McInerney, el objetivo es optimizar recursos para reinvertir en proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo del negocio y permitan a Visa conservar su liderazgo dentro de la industria de pagos digitales.

La inteligencia artificial cambia la estrategia de las grandes empresas

Los recortes también reflejan una tendencia cada vez más visible entre las grandes corporaciones tecnológicas y financieras: reorganizar sus plantillas conforme avanzan las inversiones en inteligencia artificial.

Aunque Bloomberg informó que la IA no fue el único motivo detrás de la decisión de Visa, la tecnología sí forma parte de la estrategia de transformación de la empresa, ya que permite automatizar tareas repetitivas, agilizar el desarrollo de nuevos productos y mejorar la eficiencia operativa.

Este proceso ha generado un debate sobre el impacto que la inteligencia artificial tendrá en el mercado laboral, al mismo tiempo que las empresas buscan incrementar su rentabilidad mediante procesos más automatizados.

Visa mantiene una plantilla superior a 34,000 empleados

De acuerdo con su informe anual correspondiente al ejercicio fiscal 2025, Visa contaba con aproximadamente 34,100 empleados, cifra que representó un crecimiento cercano al 8% respecto al año anterior.

Tras el ajuste anunciado, la compañía continuará operando con una de las plantillas más grandes dentro de la industria global de medios de pago.

Analistas minimizan el impacto de los despidos

Para analistas de Evercore ISI, la reducción de personal no representa una señal de debilidad financiera.

En una nota dirigida a inversionistas, señalaron que el movimiento forma parte de una estrategia habitual en empresas altamente rentables, que buscan redistribuir recursos hacia áreas con mejores perspectivas de crecimiento y mayores márgenes de rentabilidad.

Mastercard y Block también redujeron personal

La decisión de Visa ocurre pocos meses después de que otras compañías del sector anunciaran medidas similares.

A principios de este año, Mastercard informó que despediría alrededor del 4% de su plantilla global con el objetivo de redirigir inversiones hacia nuevas prioridades estratégicas.

Por su parte, la empresa fintech Block anunció en febrero un recorte cercano a 4,000 empleos, como parte de un proceso de reorganización interna.

Un negocio sólido pese al entorno económico

A diferencia de otras empresas financieras, Visa basa su modelo de negocio en el volumen de transacciones procesadas a través de su red y no en la concesión de créditos, lo que reduce su exposición al riesgo de impago.

Actualmente, la compañía opera una red de pagos digitales presente en más de 200 países y territorios, utilizada diariamente por miles de millones de personas para realizar compras y pagos electrónicos.

Esta estructura le ha permitido mantener un desempeño sólido incluso en escenarios de desaceleración económica, ya que el crecimiento de las transacciones en segmentos con mayor poder adquisitivo suele compensar la debilidad observada en otros mercados.

Para McInerney, la reestructuración forma parte de una estrategia de largo plazo que busca fortalecer el negocio y preparar a Visa para una nueva etapa de expansión en un entorno donde la inteligencia artificial y la innovación tecnológica marcarán el rumbo de la industria financiera.

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