Heredó una cuenta de jubilación con $290,000: el error que puede costarle miles

Recibir una herencia puede parecer una buena noticia, pero tomar una mala decisión puede salir muy caro. Eso fue lo que descubrió un hombre de 45 años que heredó la cuenta IRA (Cuenta de Jubilación Individual) de su padre, un tipo de cuenta de ahorro para la jubilación utilizada en Estados Unidos que ofrece beneficios fiscales y permite acumular dinero para el retiro.

La cuenta tenía un saldo de $290,000 dólares. Tras la muerte de su padre a principios de este año, el hombre fue nombrado como único beneficiario.



Sin embargo, su hermano, que no figuraba como beneficiario de la cuenta, le propuso retirar todo el dinero de inmediato para repartirlo entre ambos, sin considerar el fuerte impacto fiscal que esa decisión podría tener.

¿Por qué sacar todo el dinero de una vez puede ser un error?

Las cuentas IRA tradicionales funcionan con una ventaja importante: el dinero que contienen no ha pagado impuestos sobre la renta. Por eso, cuando el beneficiario retira fondos, esa cantidad pasa a formar parte de sus ingresos del año y debe tributar como ingreso ordinario.

En este caso, si el heredero retirara los $290;000 dólares de una sola vez, ese monto se sumaría a sus ingresos anuales y probablemente terminaría pagando una tasa de impuestos más alta.

Es decir, el resultado sería una factura fiscal mucho mayor y una reducción importante del dinero que finalmente conservaría.

No hay penalización, pero sí impuestos

Una diferencia importante es que las IRA heredadas no están sujetas a la penalización del 10 % por retiro anticipado, una sanción que sí puede aplicarse cuando alguien retira dinero antes de tiempo de su propia cuenta de jubilación.

Sin embargo, eso no significa que el dinero esté libre de impuestos. El beneficiario deberá pagar el impuesto sobre la renta correspondiente por cada retiro que realice.

La ley permite retirar el dinero poco a poco

La legislación vigente en Estados Unidos, conocida como Ley SECURE, establece que la mayoría de las personas que heredan una IRA de un padre o un familiar y que no son el cónyuge deben retirar todo el dinero en un plazo máximo de 10 años.

La buena noticia es que no es obligatorio sacar todo el dinero de inmediato.

El beneficiario puede decidir cuándo realizar los retiros durante ese período. En muchos casos, distribuir el dinero en varios años, especialmente cuando los ingresos sean menores, permite reducir considerablemente el total de impuestos pagados.

¿Está obligado a compartir el dinero con su hermano?

No. Como la cuenta IRA lo designa como único beneficiario, el dinero le pertenece legalmente a él. En este tipo de cuentas, la designación del beneficiario tiene prioridad sobre lo que pueda indicar un testamento respecto a otros bienes de la herencia.

Eso significa que compartir parte del dinero con su hermano es una decisión completamente personal y no una obligación establecida por la ley.

Planificar antes de retirar el dinero puede marcar la diferencia

Los especialistas recomiendan que quienes heredan una cuenta IRA consulten con un asesor fiscal antes de realizar retiros importantes. Una buena planificación puede reducir de forma significativa el monto de impuestos que se pagará durante los 10 años permitidos por la ley.

Además, la cuenta debe administrarse siguiendo las normas del Servicio de Impuestos Internos (IRS) y mantenerse correctamente identificada como una IRA heredada, ya que existen reglas específicas para este tipo de cuentas.

Evitar un error costoso

Después de conocer las consecuencias fiscales, el hombre explicó a su hermano que retirar los $290,000 dólares de inmediato solo provocaría el pago de más impuestos si después decidía compartir el dinero.

Cuando se hereda una IRA, actuar con prisa puede resultar muy caro. En Estados Unidos, estas cuentas de jubilación tienen reglas fiscales específicas y planificar los retiros puede significar conservar miles de dólares más de la herencia.

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