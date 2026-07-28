Apple supera a Nvidia y vuelve a ser la empresa más valiosa del mundo

Apple volvió a convertirse en la empresa con mayor valor de mercado del mundo al superar a Nvidia, impulsada por el sólido desempeño de sus acciones, el crecimiento de su negocio de servicios y una estrategia más moderada en inteligencia artificial (IA).

Durante la jornada del martes, la tecnológica incluso rebasó de forma momentánea la barrera de los $5 billones de dólares en capitalización bursátil, un nuevo hito para la compañía.

Apple vuelve a liderar Wall Street

La empresa encabezada por Tim Cook alcanzó un máximo histórico de $342.89 dólares por acción, lo que elevó su valor de mercado hasta $5.036 billones de dólares. Más tarde moderó parte de las ganancias, aunque cerró con una capitalización cercana a $4.99 billones de dólares, suficiente para recuperar el primer lugar del ranking mundial.

Desde principios de 2026, las acciones del fabricante del iPhone acumulan un avance cercano al 25%, impulsadas por el crecimiento de sus ingresos por servicios, la fuerte demanda global de sus dispositivos y la confianza de los inversionistas en una estrategia de inversión más disciplinada.

Nvidia pierde el liderazgo tras una fuerte caída en bolsa

El ascenso de Apple coincidió con una jornada complicada para Nvidia, cuyas acciones retrocedieron cerca de 5%, hasta $196.51 dólares por título. Como resultado, su capitalización bursátil cayó a aproximadamente $4.78 billones de dólares.

La baja también arrastró al sector de los semiconductores, debido a las preocupaciones del mercado por el elevado gasto en infraestructura para inteligencia artificial y la creciente competencia de fabricantes chinos.

A pesar de la corrección, la empresa dirigida por Jensen Huang todavía mantiene un rendimiento positivo en 2026, con una ganancia cercana al 5.4% en el año.

El mercado premia la estrategia de Apple

Para los analistas, el cambio de liderazgo refleja una nueva lectura de los inversionistas sobre el negocio de Apple. Mientras varias compañías tecnológicas destinan miles de millones de dólares al desarrollo de infraestructura para IA, la empresa de Cupertino ha optado por una estrategia más conservadora, enfocada en controlar costos y fortalecer áreas altamente rentables, como su división de servicios.

Jacobo Rodríguez, analista de ROA Capital, señaló que los mercados siguen castigando a las compañías que realizan fuertes inversiones en inteligencia artificial.

El especialista explicó que la caída de Nvidia estuvo relacionada con versiones sobre una posible inversión en OpenAI para desarrollar un centro de datos, además de nuevos acuerdos estratégicos con SK Group, factores que incrementaron la presión sobre el fabricante de chips.

Rodríguez agregó que Nvidia acumula una caída cercana al 16% desde el máximo alcanzado en mayo, lo que le hizo perder el liderazgo bursátil frente a Apple.

Apple demuestra mayor resiliencia

Por su parte, Alik García, subdirector de Análisis Bursátil de Valmex Casa de Bolsa, afirmó que Apple ha mostrado una mayor capacidad para resistir la volatilidad del sector tecnológico.

El analista destacó que la compañía ha mantenido una demanda estable por sus dispositivos premium, ganó participación en el mercado de teléfonos inteligentes y conserva un importante poder para fijar precios, lo que le ha permitido compensar el aumento en los costos de los componentes sin afectar significativamente sus márgenes.

No obstante, advirtió que, aunque Apple recuperó el primer lugar por capitalización bursátil, los fabricantes de semiconductores seguirán siendo protagonistas del crecimiento impulsado por la inteligencia artificial.

Del boom de la IA al regreso de Apple



Nvidia se convirtió en la empresa más valiosa del mundo en junio de 2024, cuando desplazó a Microsoft gracias al auge de la inteligencia artificial y a la alta demanda de sus procesadores para centros de datos.

La compañía también fue la primera en superar una valoración de $4 billones de dólares y, meses después, rebasó los $5 billones, impulsada por el crecimiento del mercado de IA.

Apple, que durante años lideró el ranking mundial y fue la primera empresa en alcanzar una capitalización de $3 billones de dólares, recupera ahora el primer puesto gracias al sólido desempeño de su negocio y a la confianza renovada de los inversionistas.

Las empresas más valiosas del mundo

Con el cambio de posiciones, Apple encabeza el listado global con una capitalización cercana a $5 billones de dólares, seguida por Nvidia, con alrededor de $4.78 billones.

El resto del ranking lo integran Alphabet, con aproximadamente $3.99 billones de dólares; Microsoft, con $2.89 billones; Amazon, con $2.49 billones; Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), con $2.07 billones; Broadcom, con $1.82 billones; Saudi Aramco, con $1.71 billones; Meta Platforms, con $1.51 billones; SpaceX, con $1.50 billones; y Tesla, con una capitalización cercana a $1.22 billones de dólares.

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