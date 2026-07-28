Apple Upgrade llega con una idea que cambia cómo compras un iPhone

Apple acaba de estrenar Apple Upgrade en Estados Unidos, un programa de arrendamiento para iPhone, Apple Watch, Mac e iPad que permite pagar una cuota mensual en lugar de desembolsar todo el precio de una sola vez. El punto más llamativo para tu nota es que el iPhone parte desde $17.99 dólares al mes, con opciones de renovación, compra al final del contrato o devolución del dispositivo.

Apple Upgrade ya está en marcha

Apple anunció que Apple Upgrade ya está disponible en la Apple Store online, en la app Apple Store y en tiendas físicas de Estados Unidos. El programa es un leasing de consumo ofrecido por Klarna, no una compra tradicional ni un préstamo, y está pensado para facilitar el acceso a los dispositivos de la marca con pagos mensuales más bajos.

La novedad también marca el final del iPhone Upgrade Program y de iPhone Payments en el mercado estadounidense, que pasan a ser reemplazados por este nuevo esquema. Apple deja claro además que la propuesta está limitada a residentes de Estados Unidos y que, por ahora, no aplica fuera de ese país.

Cómo funciona Apple Upgrade

El proceso es bastante directo. El cliente elige el dispositivo y el plazo de arrendamiento, solicita aprobación en minutos y, si la operación sale adelante, puede terminar la compra en tienda o recibir el equipo en casa. Apple explica que la verificación de crédito es suave, así que no impacta el puntaje crediticio del solicitante.

El programa ofrece plazos de 12 y 24 meses para iPhone y Apple Watch, y de 24 y 36 meses para Mac e iPad. También existe la posibilidad de reducir la cuota mensual si entregas un equipo usado mediante Apple Trade In, además de ganar 3 por ciento de Daily Cash si pagas con Apple Card.

El iPhone desde 17.99 dólares

La cifra de $17.99 mensuales corresponde al precio de entrada para algunos modelos de iPhone dentro del programa. Apple aclara que los pagos cambian según el dispositivo, la configuración elegida y el plazo del contrato, así que ese precio es un punto de partida y no una tarifa universal para todos los modelos.

Como referencia, Apple señala que un iPhone 17 Pro de 256 GB tendría una cuota típica de $31.99 al mes en un plan de 24 meses o $45.99 al mes en uno de 12 meses. El mensaje comercial es claro, porque el sistema baja la barrera de entrada y hace que estrenar un iPhone se sienta mucho más accesible para quien prefiere pagos suaves.

Qué ganan los usuarios con Apple Upgrade

Cuando termina el contrato, el usuario puede actualizar a un modelo nuevo, comprar el equipo con un pago único o devolverlo y salir del programa. Esa flexibilidad es uno de los grandes atractivos del plan, porque convierte la experiencia en algo más parecido a una suscripción tecnológica que a una compra rígida de toda la vida.

Apple también permite sumar AppleCare para proteger el dispositivo, algo útil si la idea es renovar con frecuencia y mantener el equipo en buen estado. Eso sí, el servicio tiene condiciones, porque si cancelas antes de tiempo pueden aplicarse cargos importantes, y si no devuelves el producto o no completas el proceso al final del plazo, el contrato puede pasar a una modalidad mes a mes.

En la práctica, Apple Upgrade empuja a los usuarios hacia un modelo de consumo más flexible, con menos fricción inicial y más control sobre el ritmo de renovación. También encaja con una realidad muy actual, donde mucha gente ya no quiere amarrarse a una compra completa cuando puede repartir el gasto y cambiar de dispositivo con más frecuencia.

El programa, además, solo está disponible para residentes de Estados Unidos y exige cumplir varios requisitos, como tener cuenta Apple y Klarna, identificación fiscal válida y crédito aprobado. Aun con esas condiciones, la idea es potente porque pone sobre la mesa una forma más cómoda de llegar a un iPhone nuevo sin tener que pagar el precio total desde el primer día.

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