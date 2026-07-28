Apple renueva Apple Pay y cambia la forma de pagar desde el iPhone

Apple está puliendo todavía más Apple Pay con un paquete de novedades que apunta directo a cómo pagamos en el día a día y a cómo gestionamos nuestro dinero desde el iPhone, sin complicaciones y con bastante foco en la experiencia de usuario en iOS 27.

Apple Pay estrena una experiencia de pago más clara en iOS 27

La primera gran mejora llega con un nuevo diseño de la interfaz de pago de Apple Pay en iOS 27, pensado para que cambiar de tarjeta sea algo natural y no un mini calvario cada vez que pasas por caja. Ahora puedes deslizar entre tus tarjetas directamente en la pantalla principal de pago, lo que hace mucho más sencillo elegir el método de pago adecuado tanto en apps como en compras online. Si necesitas una vista más completa basta con tocar sobre una tarjeta para que aparezca una cuadrícula con todas las tarjetas que tienes en Apple Pay, lista para seleccionar en un par de toques.

Este cambio no se queda solo en la estética ya que la nueva hoja de pago también mejora la información que ves de cada tarjeta. Apple Pay te muestra detalles clave como las recompensas asociadas, los saldos de tus tarjetas o incluso las opciones de pagar más tarde, siempre que el banco o el comercio lo soporten. La idea es que tengas un resumen rápido de cómo te afecta esa compra antes de confirmar, algo especialmente útil si manejas varias tarjetas con beneficios diferentes o si usas soluciones de “buy now, pay later”.

Para Apple esta interfaz renovada es una pieza clave de iOS 27 ya que la actualización está disponible en beta para desarrolladores y para quienes se apunten a la beta pública, con un lanzamiento general previsto para otoño. En la práctica lo que la compañía está haciendo es convertir Apple Pay en una experiencia más visual y menos críptica donde es más difícil equivocarse de tarjeta y más fácil entender qué estás haciendo con tu dinero.

Amex se integra mejor y Apple Pay se vuelve más flexible

Otra de las novedades importantes tiene nombre propio American Express ya que Apple ha cerrado una alianza que permite pagar directamente con puntos Membership Rewards desde Apple Pay. Cuando uses una tarjeta Amex en compras online o en apps verás una nueva opción “Use Rewards” junto al balance de puntos disponible, lo que te permite aplicar esos puntos para cubrir una parte o la totalidad de la compra sin salir del flujo de pago de Apple Pay.

Apple y Amex han fijado el valor de esos puntos en 0.7 centavos de dólar por cada punto canjeado dentro de Apple Pay, lo que significa que 10,000 puntos se traducen en $70 dólares aplicados a tu compra. No es una revolución en términos de valor absoluto, pero sí un movimiento que hace que el ecosistema de Apple Pay sea más atractivo para usuarios que ya viven enganchados a programas de recompensas y que ahora pueden aprovecharlos de forma más directa. Más allá de las cifras la clave está en que se reduce la fricción y se integra mejor el mundo de las tarjetas tradicionales con los pagos móviles.

Esta integración también refuerza la narrativa de Apple Pay como plataforma y no solo como “botón de pagar con el móvil” ya que la experiencia se extiende a cómo gestionas los beneficios de tus tarjetas. Para usuarios intensivos de Amex, Apple Pay pasa de ser un atajo cómodo a una especie de panel central donde se juntan pagos, puntos y opciones de financiación, todo dentro del mismo entorno.

Tap to Share y recarga de débito convierten al iPhone en centro de pagos

El tercer gran pilar de estas novedades es Tap to Share, una función que llegará con iOS 27 y que se apoya en la tecnología de Tap to Pay en iPhone para mejorar la experiencia en tiendas físicas. La idea es sencilla pero potente ya que con un simple toque puedes conectar tu iPhone con el del comercio participante para compartir de forma segura datos como tu correo, dirección de envío o información de programas de fidelidad. Mientras haces la compra, verás los productos de tu carrito en tiempo real, lo que ayuda a controlar que todo esté correcto y que los descuentos se apliquen como deberían.

Una vez que termina el proceso, el cierre se hace directamente en tu iPhone usando Apple Pay, sin necesidad de tocar un datáfono tradicional. Este enfoque convierte la experiencia en tienda en algo más personal y transparente, con una mezcla curiosa de compra física y lógica de e‑commerce donde tú controlas la pantalla y los datos que compartes. Para los comercios, además, supone una puerta a recopilar información de clientes de forma más fluida, siempre bajo las reglas de seguridad y privacidad que Apple promete para este tipo de funciones.

La cuarta pieza del puzzle tiene que ver con el día a día de quienes viven con tarjetas de débito ya que Apple Pay permitirá gestionar el saldo de determinadas tarjetas directamente desde la interfaz del servicio. Apple explica que será posible añadir dinero a una tarjeta de débito compatible desde Apple Wallet o durante el proceso de pago, sin salir del entorno de la app. Es una función pensada para reducir el salto entre bancos, apps y servicios y convertir al iPhone en una especie de hub donde puedes mover dinero de forma más ágil.

Esta gestión integrada de saldo puede parecer un detalle menor pero encaja con la estrategia de Apple de ir sumando pequeñas piezas que hacen que Apple Pay no sea solo “pagar con el móvil” sino una capa de control financiero ligera, rápida y siempre a mano. En un contexto donde el uso de Apple Pay sigue creciendo entre retailers es lógico que la compañía quiera cerrar el círculo y que el usuario no tenga que salir a otras apps cada vez que quiere rellenar su tarjeta antes de pagar.

Con estas cuatro funciones Apple Pay se posiciona como un actor todavía más relevante en el terreno de los pagos digitales, con mejoras que tocan tanto la interfaz como los programas de puntos, la experiencia en tiendas físicas y la gestión de tarjetas de débito, todo apuntando a un objetivo claro hacer que cada pago desde el iPhone sea más cómodo, más transparente y un poco más inteligente.

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