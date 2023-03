Apple Pay Later: cómo es la nueva función que te permitirá pedirle un prestamo a Apple hasta por $1,000 dólares

Apple lanzó este martes Pay Later su nueva solución de pagos diferidos de Apple que permite a los usuarios realizar compras de hasta $1,000 dólares y dividir el monto en cuatro partes durante seis semanas. Este sistema, diseñado para ser utilizado en cualquier sitio que acepte Apple Pay, se espera que se convierta en una opción conveniente para aquellos que necesitan realizar compras online pero no desean pagar todo el monto en una sola transacción.

Una de las grandes ventajas de Apple Pay Later es que no genera intereses, lo que significa que los usuarios no tendrán que pagar más por su compra a largo plazo. En lugar de eso, se les permitirá dividir el pago en cuatro partes iguales, cada una de ellas venciendo cada dos semanas.

“Apple Pay Later se diseñó teniendo en cuenta la salud financiera de nuestros usuarios, por lo que no tiene tarifas ni intereses, y se puede usar y administrar dentro de Wallet, lo que facilita que los consumidores tomen decisiones de préstamo informadas y responsables”, explicó Jennifer Bailey, vicepresidenta de Apple Pay y Apple Wallet de Apple.

Si bien esta herramienta ya había sido presentada hace unos meses junto con el lanzamiento de iOS 16, no es sino hasta ahora que Apple está comenzando a liberar la función.

Otra de las ventajas de este nuevo sistema de pagos de Apple es su facilidad de uso. Los usuarios simplemente tendrán que seleccionar la opción “Apple Pay Later” en la pantalla de pago, ingresar la cantidad de la compra, y elegir el plan de pago que mejor se ajuste a sus necesidades. Además, los usuarios pueden revisar sus planes de pago en la aplicación Wallet de Apple para llevar un seguimiento de sus pagos y vencimientos.

Cabe destacar que, al menos de momento, Apple Pay Later solo estará disponible para usuarios que reciban una invitación especial de Apple. No obstante, durante las próximas semanas y meses esto se extenderá al resto de usuarios en Estados Unidos.

Cómo solicitar un préstamo en Apple Pay Later

Desde Apple destacan que una de las principales ventajas de Pay Later es que resulta sumamente sencillo el poder solicitar un préstamo pues se trata de un proceso que se lleva a cabo desde la propia app.

Para ello según explican, los usuarios tienen que ingresar el monto que les gustaría solicitar en préstamo y luego aceptar los términos de Apple Pay Later. Una vez hecho esto Apple se encargará de realizar una “comprobación de crédito suave”, de forma tal de verificar que la persona cuenta con los fondos para poder pagar el préstamo.

“Una vez que se aprueba a un usuario, verá la opción Pay Later cuando seleccione Apple Pay al pagar en línea y en aplicaciones en iPhone y iPad, y puede usar Apple Pay más tarde para realizar una compra. Una vez que se configura Apple Pay Later, los usuarios también pueden solicitar un préstamo directamente en el flujo de pago al realizar una compra”, indicaron desde la compañía.

