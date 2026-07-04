Apple prepara un 2027 muy movido con nuevos iPad Pro y un MacBook Pro de entrada renovado

Apple estaría probando cuatro nuevos modelos de iPad Pro que llegarían en la primavera de 2027 junto con un MacBook Pro de entrada rediseñado y más potente según el más reciente informe de Mark Gurman.

Estos dispositivos apuntan a convertir 2027 en uno de los años más agresivos de Apple en cuanto a lanzamientos de hardware.

Cuáles son los nuevos iPad Pro para 2027

De acuerdo con el reporte Apple está testeando cuatro nuevos modelos de iPad Pro manteniendo las actuales diagonales de pantalla de 11 y 13 pulgadas lo que indica una evolución continuista en formato pero interesante en rendimiento. Todos estos modelos estarían planificados para llegar en la primavera de 2027 lo que encaja con el patrón de renovación reciente de la familia Pro.

El foco de esta generación estaría en mejoras internas con chips más rápidos y mejoras en la refrigeración en lugar de cambios radicales de diseño. Gurman recuerda que Apple ha experimentado con un sistema de refrigeración por cámara de vapor para el iPad Pro que busca mejorar el rendimiento sostenido y reducir problemas de sobrecalentamiento algo clave para tareas creativas y cargas de trabajo exigentes.

El contexto también importa Apple actualizó por última vez el iPad Pro en octubre de 2025 con el chip M5 y acompañó ese salto con un incremento de precios el modelo de 11 pulgadas subió de 999 a 1199 dólares mientras que el de 13 pulgadas pasó de 1299 a 1499 dólares. Con estos antecedentes resulta razonable esperar que los nuevos modelos se posicionen como máquinas todavía más premium y que Apple utilice el salto de rendimiento para justificar ese enfoque.

En paralelo han circulado rumores de un posible iPad Pro plegable de 18,8 pulgadas previsto para 2027 aunque la información de Gurman sugiere que los cuatro equipos ahora en pruebas responden más a una actualización tradicional del catálogo actual. Es decir el futuro plegable podría ir por una ruta distinta mientras que esta oleada de modelos mantendría el formato clásico que ya encaja bien con el usuario profesional.

MacBook Pro de entrada más ambicioso

Además de los iPad Pro el informe apunta a un movimiento clave en la gama de portátiles Apple estaría preparando un MacBook Pro de entrada completamente rediseñado con nombre en clave K104 y pantalla de 14 pulgadas pensado para llegar tan pronto como en la primera mitad de 2027. Este equipo adoptaría un diseño alineado con lo que la compañía prepara para los MacBook de gama alta con pantalla táctil previstos entre finales de este año y principios del próximo.

El detalle es interesante porque la gama de entrada del MacBook Pro siempre ha sido la puerta de accesso al mundo profesional de macOS y ahora Apple parece querer que ese modelo básico deje de sentirse como la versión recortada. Según el reporte la empresa incluso había terminado hace meses el desarrollo de un MacBook Pro de entrada identificado como J804 que iba a mantener el diseño actual y estrenar el chip M6 pero ese proyecto se habría replanteado para apostar por una propuesta más ambiciosa.

La hoja de ruta también menciona que Apple busca debutar el procesador M7 en la primera mitad de 2027 acelerando el salto respecto a la generación M6. La idea sería responder mejor a las cargas de trabajo de inteligencia artificial cada vez más pesadas y posicionar tanto los nuevos iPad Pro como los MacBook como máquinas preparadas para ese escenario.

Un 2027 que apunta a año gigante para Apple

El panorama que dibuja Gurman sugiere que 2027 podría convertirse en el año de productos más grande en la historia reciente de Apple con varias familias clave recibiendo actualizaciones de peso. Cuatro nuevos iPad Pro una renovación profunda del MacBook Pro de entrada y el salto a un M7 orientado a IA encajan con esa narrativa de expansión agresiva.

Eso no significa que el camino esté libre de obstáculos el informe advierte que las actuales tensiones en memoria y chips podrían alterar la hoja de ruta de la compañía. Aun así si Apple consigue mantener el calendario la combinación de tablets Pro más potentes y un portátil de entrada rediseñado sería un gancho fuerte para usuarios creativos desarrolladores y perfiles híbridos que quieren rendimiento sin renunciar a portabilidad.

Para quienes siguen los lanzamientos de la marca estas pistas ayudan a entender hacia dónde se mueve la estrategia de producto de Apple un ecosistema en el que las líneas entre consumo y profesional se difuminan mientras la compañía empuja con fuerza la integración de funciones basadas en inteligencia artificial. Si las pruebas internas avanzan según lo previsto los próximos meses estarán llenos de filtraciones y rumores sobre estos iPad Pro y el nuevo MacBook Pro y todo apunta a que serán protagonistas habituales en las recomendaciones y tarjetas de Google Discover de los usuarios más tech.

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