macOS 27 Golden Gate: la nueva era de IA y rendimiento que Apple trae para tus MacBook

Apple acaba de hacer oficial macOS 27 Golden Gate, la actualización más importante del sistema operativo para Mac en años. Esta nueva versión no es una revolución estética sino una evolución profunda centrada en inteligencia artificial nativa, rendimiento bruto y la transición definitiva a Apple Silicon. Si tienes un MacBook con chip M1 o superior, estás frente al sistema operativo que cambiará cómo trabajas, creas y te relacionas con tu portátil.

Una Siri totalmente renovada que entiende tu contexto

La gran protagonista de macOS 27 es la nueva Siri AI, completamente reconstruida desde cero. Ahora es más conversacional, contextual y capaz de interactuar directamente con aplicaciones y contenidos de tu Mac. Olvídate de comandos rígidos: Siri entiende lo que dices en lenguaje natural y puede crear eventos de calendario basados en conversaciones o configurar recordatorios cuando visitas sitios relevantes.

Lo más impactante es que Apple Intelligence se expande por todo el sistema. Siri ahora tiene una aplicación dedicada y está integrada perfectamente en la experiencia de usuario. Puede analizar contenido en pantalla o en capturas, extrayendo texto, eventos o datos relevantes automáticamente. Esto significa que tu MacBook entiende qué ves y te ayuda sin que tengas explicarlo todo.

Spotlight también recibe una mejora masiva. Ahora es más potente y permite realizar acciones y análisis directamente desde la búsqueda. Puedes trabajar con documentos o encontrar información dentro del sistema de forma más inteligente que nunca.

Rendimiento explosivo y diseño Liquid Glass refinado

Apple ha trabajado intensamente en el núcleo del sistema para lograr velocidades impresionantes. Las aplicaciones se abrirán un 30% más rápido, incluso las de terceros. Esto no es marketing: hay un nuevo programador de CPU que prioriza los procesos más importantes en cada momento, decidiendo qué tareas deben ejecutarse primero.

AirDrop se vuelve drásticamente más rápido, con una velocidad de envío de imágenes aumentada en torno a un 70%. La carga en la biblioteca de música y la gestión de correo electrónico local también son mucho más rápidas.

El diseño Liquid Glass ha sido pulido tras las críticas de versiones anteriores. Apple ha introducido un toolbar más coherente en la parte superior de las aplicaciones, resolviendo problemas de visibilidad. Ahora hay un slider que permite elegir entre Ultra Clear y Tinted Glass, dando control total sobre la transparencia y legibilidad.

En fotografía, la app Fotos utiliza IA para limpiar, extender y reencuadrar imágenes directamente dentro de la aplicación. Image Playground se mejora con generación de imágenes fotorealistas y capacidad para convertir fotos en varios estilos. Safari recibe mejoras en organización de pestañas y funciones inteligentes que ayudan a gestionar mejor la navegación.

Disponibilidad y compatibilidad: solo Apple Silicon

macOS 27 Golden Gate llegará al público en septiembre de 2026. Ahora está en fase beta para desarrolladores, con una beta pública anticipada para verano. Tim Cook confirmó durante la keynote que será accesible para todos los usuarios en otoño.

La noticia más importante es que macOS 27 cierra definitivamente la era Intel. Se seis años después de que Apple anunciara la transición a sus propios chips, los últimos modelos con procesador Intel llegan al final. Se quedan en macOS 26 y no actualizarán.

Compatibilidad total con Apple Silicon desde el M1 onward:

Mac con chip A18 Pro (incluyendo el nuevo MacBook Neo)

Mac con chips M2, M2 Pro, M2 Max y M2 Ultra

Mac con chips M3, M3 Pro, M3 Max y M3 Ultra

Mac con chips M4, M4 Pro y M4 Max

Mac con chips M5, M5 Pro y M5 Max

Esto incluye todas las variantes Pro, Max y Ultra. Da igual si tienes MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini, Mac Studio o iMac: si tiene chip de Apple, tiene macOS 27 completo con la nueva Siri y todo lo presentado en WWDC26.

Los usuarios con Mac Intel que siguen en macOS 26 recibirán actualizaciones de seguridad durante al menos tres años, pero no las funcionalidades nuevas. Apple Intelligence ya requería Apple Silicon desde el primer día, así que este corte es más la confirmación oficial de algo que ya estaba ocurriendo.

macOS 27 Golden Gate representa el punto final de la transición a Apple Silicon y centra todo el desarrollo futuro en los chips M de Apple. Es la versión que transforma tu MacBook en una máquina verdaderamente inteligente, rápida y consciente de tu contexto.

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