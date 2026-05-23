El MacBook Pro con pantalla tándem OLED está cada vez más cerca

Apple está a punto de dar el salto de pantalla más importante en la historia de sus portátiles. Según múltiples fuentes de la cadena de suministro, el primer MacBook Pro con pantalla tándem OLED llegaría en el cuarto trimestre de 2026, y ya hay fabricante confirmado para los paneles. Esto no es solo una actualización, es una transformación completa.

Samsung Display, el proveedor exclusivo de los paneles OLED

Lo que más llama la atención de esta historia no es solo la pantalla en sí, sino quién la va a fabricar. Según reportes del medio coreano The Elec y confirmados por Apple Insider, Samsung Display sería el proveedor exclusivo de los paneles OLED para el nuevo MacBook Pro.

Eso es inusual para Apple, que normalmente divide el suministro entre Samsung y LG para no depender de un solo proveedor. La razón de esta exclusividad tiene lógica técnica: Samsung cuenta con una línea de producción OLED de octava generación que utiliza tecnología de óxido TFT, la misma que Apple requiere para estos paneles. Es una tecnología de bajo consumo energético, ideal para pantallas grandes, y que permite reducir costos de fabricación a escala.

El plan de producción ya está en marcha. Samsung comenzaría la fabricación masiva de paneles en mayo de 2026, en tamaños de 14 y 16 pulgadas, con miras a enviar las unidades a Foxconn, el ensamblador del MacBook Pro, durante el tercer trimestre.

Qué es la pantalla tándem OLED y por qué cambia todo

Si no estás familiarizado con el término, aquí va la explicación rápida. La tecnología tándem OLED apila dos capas de emisión de luz en lugar de una sola. ¿El resultado? Más brillo, más eficiencia energética y mucha menos degradación con el tiempo.

Apple ya usó esta tecnología en el iPad Pro M4 lanzado en 2024, y los resultados fueron impresionantes. La diferencia con el panel Mini-LED que usa el MacBook Pro actual es notable:

Negros perfectos y contraste prácticamente infinito

Brillo pico que podría alcanzar los 1,600 nits

Sin el efecto “blooming” (halos de luz) que afecta a los paneles Mini-LED

Mayor autonomía gracias a la eficiencia del panel

Lo que esto significa es que el salto no es solo estético: es funcional. Para alguien que trabaja con video, fotografía o diseño, la diferencia sería visible desde el primer día.

Un rediseño que va mucho más allá de la pantalla

La pantalla OLED no viene sola. Los reportes apuntan a que este MacBook Pro sería el mayor rediseño del portátil en cinco años. Entre los cambios más comentados:

Adiós a la muesca (notch), reemplazada por una cámara perforada al estilo Dynamic Island del iPhone

(notch), reemplazada por una cámara perforada al estilo Dynamic Island del iPhone Posible integración de una interfaz táctil en pantalla, algo que Apple ha resistido en macOS durante años

en pantalla, algo que Apple ha resistido en macOS durante años Chip M6 fabricado en proceso de 2 nm , con un salto de rendimiento significativo respecto al M4

, con un salto de rendimiento significativo respecto al M4 Posible llegada de Face ID al Mac, algo que los usuarios llevan tiempo pidiendo

Mark Gurman de Bloomberg ha señalado el cuarto trimestre de 2026 como la ventana más probable para el lanzamiento, aunque algunos informes previos llegaron a sugerir un posible retraso hasta principios de 2027. Por ahora, la producción activa de paneles refuerza la teoría del lanzamiento este año.

¿Cuándo llegará el MacBook Pro con pantalla OLED?

Según múltiples fuentes de la cadena de suministro, el lanzamiento está previsto para el cuarto trimestre de 2026. Samsung Display habría iniciado o estaría iniciando la producción masiva de paneles en mayo de 2026, con envíos a la línea de ensamblaje previstos para el tercer trimestre.

¿Quién fabricará los paneles OLED del nuevo MacBook Pro?

Samsung Display sería el proveedor exclusivo de los paneles OLED para el MacBook Pro, lo cual es inusual para Apple. La coreana utilizará su línea de producción de octava generación con tecnología de óxido TFT, que ofrece bajo consumo y es apta para pantallas de gran formato.

¿Qué ventajas tiene la pantalla tándem OLED frente al Mini-LED actual?

La tecnología tándem OLED apila dos capas de emisión de luz, lo que se traduce en negros perfectos, mayor brillo, eficiencia energética superior y ausencia del efecto blooming que presentan los paneles Mini-LED. Apple ya la usó con éxito en el iPad Pro M4 de 2024.

Si esto se confirma, estaríamos ante el MacBook Pro más ambicioso desde la transición a Apple Silicon. Hay mucho que esperar de este lanzamiento, y los próximos meses deberían traer más confirmaciones de la que se espera que sea la nueva generación de portátiles Pro de Apple.

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