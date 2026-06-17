Fiscales piden jurado anónimo y protegido para juicio a Rafael Caro Quintero

NUEVA YORK.- Los fiscales de la Corte de Distrito Este en Nueva York solicitaron designar como anónimo al jurado que formará parte del juicio a Rafael Caro Quintero, acusado de liderar una organización criminal y por narcotráfico.

El jurado también tendría un transporte especial a la corte, como parte del proceso de seguridad y bajo el argumento de “proteger su integridad” y evitar “acoso”.

“Estas medidas limitadas son necesarias para proteger la integridad del juicio y la imparcialidad del jurado, previniendo el acoso, la intimidación u otras interferencias con los jurados”, dice la moción. “Como el Tribunal sabe por documentos presentados anteriormente, este caso involucra cargos excepcionalmente graves; el acusado Rafael Caro Quintero tiene los medios para interferir en el proceso judicial y cuenta con un amplio historial de hacerlo […] y este caso ha atraído una intensa atención mediática”.

Sin embargo, la defensa de Caro Quintero, liderada por el abogado Mark DeMarco, deberá responder a las peticiones de fiscales, aunque en la audiencia de este miércoles adelantó que se opondrían.

El juez federal Frederic Block cuestionó a DeMarco sobre porqué se opondría a la petición.

“Por las mismas razones que en otros casos”, lanzó el defensor. El juez Block dijo que tomará una decisión tras la respuesta de las mociones en una audiencia programada para el primero de octubre, aunque adelantó que su determinación “difícilmente” sería contra los fiscales.

La Fiscalía estuvo representada por el asistente del fiscal Peter Navarro, quien señaló que no hay una propuesta de acuerdo culpabilidad, para que Caro Quintero cambie su decisión de “no culpable” a “culpable”, pero adelantó que mantendrían conversaciones con la defensa.

La audiencia de proceso hacia el juicio que se prevé iniciar en marzo de 2027 duró apenas 10 minutos. El juez ingresó a las 11:05 a.m. local y a los pocos segundos fueron ingresados los acusados, Rafael Caro Quintero, y Ismael Quintero Arellanes, quienes enfrentan proceso paralelo bajo el caso USA v. JOHN DOE.

En la audiencia, donde ambos acusados se veían relajados y sonrientes en varios momentos, acudieron al menos 17 oficiales federales, entre fiscales y agentes de la DEA, oficina para la cual el caso es particularmente significativo, debido al asesinato del agente especial de la DEA Enrique Camarena, alias “Kiki”, ocurrido en la década de 1980 en México.

Ambos acusados se encuentran en el MDC de Brooklyn.

¿Habrá un acuerdo de colaboración?

El juez Block preguntó a las partes si hay conversaciones sobre un posible acuerdo de culpabilidad, para evitar un juicio. El fiscal Navarro dijo que hay una propuesta formal.

“No hay una propuesta [de acuerdo]”, indicó. “Pero podríamos tener conversaciones [con la defensa]”.

En la audiencia también se recordó que este caso es considerado “complejo”, además de que los fiscales solicitaron autorización sobre el Procedimiento para Información Clasificada (CIPA), aunque sobre esa petición –e incluso sobre la del jurado– el juez indicó que eran “prematuras”.

Caro Quintero está acusado de (1) dirigir una empresa criminal en forma continua; (2) participar en una conspiración internacional de distribución de marihuana; (3) participar en una conspiración internacional de distribución de heroína, metanfetamina y cocaína, (3) y usar armas de fuego para promover el tráfico de drogas.

Aunque Caro Quintero no enfrenta formalmente una acusación por el asesinato del agente Camarena, la Fiscalía destaca ese hecho como uno de las principales agravantes en su contra.

Ismael Quintero Arellanes está acusado de tres de los mismos cargos (2, 3, y 4) que Caro Quintero.

Las decisiones en este proceso implican a Caro Quintero y a Quintero Arellanes, quien tiene una abogada que lo representa, pero en algún momento del camino hacia el juicio o durante éste podría haber mociones particulares para Quintero Arellanes.