Candidato a gobernador de Georgia respaldado por Donald Trump pierde las primarias republicanas

Las proyecciones de Decision Desk HQ, así como las difundidas por la cadena de televisión NBC News, coinciden en señalar que Burt Jones, candidato a gobernador de Georgia impulsado por el presidente Donald Trump, fue derrotado en la segunda vuelta de las primarias republicanas.

Los datos recabados coinciden en perfilar al multimillonario empresario Rick Jackson como vencedor de la contienda donde se enfrentó al vicegobernador Burt Jones y de esa manera pasará a las elecciones generales donde contendería ante la demócrata Keisha Lance Bottoms, alcaldesa de Atlanta.

La derrota de Jones representa un duro revés para el mandatario de la nación de cara a un proceso electoral complicado para los conservadores.

En su momento, el georgiano de 47 años fungió como copresidente de la campaña presidencial de Trump en Georgia y de ahí deriva gran parte del respaldo que su candidatura tenía desde Washington.

No obstante, había una controversia rondándolo, pues llegó a firmar documentos del Colegio Electoral donde afirmaba falsamente que Trump se había impuesto en la boleta derrotando a Joe Biden en las elecciones de 2020.

Rick Jackson hizo valer el poder de su fortuna y con el apoyo de la publicidad logró imponerse a Burt Jones. (Crédito: Brynn Anderson / AP)

Debido a que, en la primera vuelta de las primarias, tanto Burt Jones como Rick Jackson se quedaron cortos en el intento de obtener más de la mitad de los sufragios en la votación de mayo, se vieron obligados a volver a medir fuerzas para definir a un ganador.

Apoyándose en el concepto de ser un empresario que luchó para destacar, pues en su momento tuvo que sobreponerse a la adversidad, Jackson destinó $100 millones de dólares de su propio bolsillo para impulsar sus aspiraciones políticas e inesperadamente logró superar al candidato de Trump.

Con más del 80% de los votos escrutados, Rick Jackson aventajaba a Burt Jones con 53% frente a 47%.

No obstante, el punto desagradable del duelo librado entre estos dos conservadores es que se demandaron mutuamente.

“Hizo su fortuna reclutando personal para Planned Parenthood, ayudando a médicos a realizar procedimientos de reasignación de género en menores y embolsándose más de mil millones de dólares en contratos estatales a costa de los contribuyentes de Georgia”, señaló Jones.

En respuesta, Jackson demandó a su oponente por difamación y calumnia.

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