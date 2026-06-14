Trump respalda a Mike Collins en la contienda por el Senado en Georgia

Fiel a su costumbre en los últimos meses con políticos afines, Donald Trump anunció su respaldo al congresista Mike Collins en la segunda vuelta de las primarias republicanas para el Senado por Georgia, una intervención que podría influir en una de las contiendas más observadas del ciclo electoral de 2026 y que vuelve a poner de manifiesto su peso dentro del movimiento MAGA.

A través de una publicación en Truth Social, Trump afirmó: “Es para mí un gran honor dar mi apoyo a MAGA Mike Collins, un congresista muy respetado que ha estado a mi lado desde el principio”, al tiempo que lo describió como un “verdadero amigo, luchador y guerrero” para representar a Georgia en el Senado.

El mandatario también sostuvo que Collins cuenta con “el firme apoyo de los patriotas MAGA más respetados de Georgia” y aseguró que, de llegar al Senado, continuará impulsando políticas para “hacer crecer la economía, reducir los impuestos y las regulaciones, fortalecer el dominio energético estadounidense y mantener segura la frontera”, entre otras prioridades de su agenda política.

La contienda enfrenta a Collins con el exentrenador de fútbol americano Derek Dooley, respaldado por el gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, en una rivalidad que ha adquirido relevancia nacional debido a las diferencias históricas entre Trump y el mandatario estatal.

El ganador de la segunda vuelta republicana buscará derrotar en noviembre al senador demócrata Jon Ossoff, considerado uno de los principales objetivos electorales del Partido Republicano en las elecciones intermedias.

Analistas consideran que el respaldo presidencial convierte la elección en un nuevo examen de la capacidad de Trump para influir en las primarias republicanas y consolidar candidatos alineados con su movimiento “Make America Great Again” (MAGA). Collins se ha presentado durante toda la campaña como uno de los aliados más cercanos del presidente y ha basado buena parte de su mensaje en la lealtad a su agenda política.

El apoyo llega apenas unos días antes de la segunda vuelta, después de que ninguno de los aspirantes obtuviera la mayoría necesaria en la primera ronda de votación celebrada en mayo.

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