Tim Scott ve complicado que los republicanos puedan seguir controlando la Cámara de Representantes

Tim Scott, senador por Carolina del Sur, proyecta complicado que los republicanos puedan continuar ejerciendo su dominio en la Cámara de Representantes después de las elecciones intermedias a efectuarse en noviembre.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox Business Network, el conservador que contendió como aspirante a la candidatura presidencial republicana en 2024, inicialmente externó su confianza de que los conservadores prolongarán su supremacía en el Senado.

“Los republicanos seguirán teniendo la mayoría en el Senado, sin duda” indicó.

En contraparte, Scott reconoce que conservar la mayoría en la Cámara de Representantes será una misión delicada.

“Creo que la Cámara de Representantes es un caso aparte, complejo sin duda alguna. Ya veremos qué pasa allí. Hay una pequeña esperanza, pero ahora mismo hay mucha presión contra los republicanos”, enfatizó.

Desde finales de marzo, Marjorie Taylor Greene, exrepresentante por Georgia, advirtió que el Partido Republicano se encamina rumbo a una masacre en las elecciones de mitad de mandato.

“Trump y el Partido Republicano traicionaron a sus votantes y aceptaron la basura que echamos del partido. ¡Loomer, Levin y Lady Lindsey son los MEJORES consultores políticos que el Partido Demócrata podría imaginar!

Me gustaría felicitar a Laura Loomer, candidata al Congreso que perdió en dos ocasiones, a Mark Levin, agente de la MIGA y psicópata asesino neoconservador, el senador Lindsey Graham, por llevar a los republicanos a la masacre de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Sus incesantes mentiras al presidente Trump han destruido toda la fe en el Partido Republicano”, escribió en su cuenta de la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Dicho mensaje iba acompañado de una captura de pantalla donde se demuestra como sus opositores les han arrebatado a los republicanos una docena de 12 escaños legislativos estatales en elecciones especiales celebradas desde el año pasado.

Tim Scott proyecta una intensa lucha al interior del Partido Republicano para tratar de conservar su liderazgo tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. (Crédito: Rod Lamkey Jr. / AP)

Kenneth Cordele Griffin, magnate de las finanzas originario de Florida, también proyecta que los demócratas retomarán el control de la Cámara de Representantes después de noviembre.

“Es casi seguro que los demócratas se harán con la Cámara de Representantes. Esa es la tónica de casi todos los ciclos electorales de mitad de mandato: los escaños de la Cámara se inclinan a favor del partido opositor”, mencionódurante una entrevista concedida al programa “The Exchange”, el cual trasmite el canal de televisión CNBC.

Por el momento, el Partido Republicano mantiene una estrecha ventaja de 217 a 212 en la Cámara de Representantes, pero en ciertos caos sus integrantes le han dado la espalda apoyando a los demócratas.

A esto debe sumarse que, en las cuatro de las últimas cinco elecciones de mitad de mandato, el control de la Cámara de Representantes ha recaído en el partido que asume el rol de minoría, pues bajo la perspectiva se considera acertado ejercer un contrapeso en la toma de decisiones de la administración federal en turno.

Rumbo a las elecciones de noviembre, existen cinco vacantes en la cámara alta, tres de ellas ocupadas por demócratas y dos por republicanos.

Con relación al Senado, los republicanos tienen una ventaja de 53 a 47. Así que, para darle la vuelta a la situación, necesitan arrebatarles a sus adversarios cuatro de los 22 escaños actualmente en su poder.

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