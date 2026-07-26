WWDC 2027 podría ser el escenario donde Apple finalmente enseñe sus gafas inteligentes

Todo apunta a que el próximo WWDC, previsto para mediados de junio, será el escenario donde Apple finalmente muestre sus tan esperadas gafas inteligentes. Sin embargo, según las proyecciones más recientes del periodista Mark Gurman de Bloomberg, la compañía tomaría este evento como una simple vitrina para adelantar el proyecto, mientras que la llegada formal al mercado se retrasaría hasta finales de 2027.

Un adelanto en WWDC que no significa lanzamiento inmediato

Gurman ha sido claro en que Apple planea aprovechar la conferencia de desarrolladores para dar el primer vistazo oficial al dispositivo, pero eso no quiere decir que los usuarios puedan comprarlo ese mismo verano. La marca de Cupertino apostaría por este formato de “reveal primero, venta después” porque necesita tiempo para pulir tanto el hardware como su narrativa de privacidad, un asunto que se ha vuelto crucial tras los escándalos que salpicaron a las Ray-Ban de Meta. El propio Gurman apunta que el proyecto, con nombre en clave N50, iba a debutar antes, pero el calendario se movió porque el equipo de ingeniería y marketing quiere cerrar bien el discurso sobre cómo protegerán a los usuarios.

Esta estrategia no es nueva para Apple, que suele mostrar productos en fase temprana antes de que estén listos para las tiendas, algo que ya vimos con Vision Pro en su momento. Lo interesante aquí es que las gafas competirían directamente contra el gigante que domina hoy este nicho, apoyándose en Apple Intelligence y una Siri renovada como cerebro del sistema.

La privacidad, la carta que Apple quiere jugar a su favor

Si hay un tema que define este proyecto, es la obsesión de Apple por evitar que sus gafas se conviertan en un problema de vigilancia constante como ocurrió con la competencia. Gurman detalla que la compañía ha probado al menos tres caminos distintos en sus laboratorios para resolver este dilema. El primero contempla cámaras exclusivas para que la inteligencia artificial analice el entorno y ayude a Siri, pero sin que el usuario pueda tomar fotos o grabar vídeo con ellas.

El segundo camino, más radical, son prototipos que directamente eliminan cualquier sistema óptico, sacrificando funciones a cambio de borrar de raíz el dilema ético. Pero la opción que finalmente parece ganar terreno, y que sería la más probable para el producto comercial, combina cámaras convencionales de captura con un paquete de protecciones de software y hardware bastante agresivo. Entre esas protecciones se rumorea un sistema de sensores infrarrojos capaz de detectar el consentimiento de las personas que aparecen en el encuadre y bloquear la cámara automáticamente si no lo hay.

Qué esperar de las gafas más allá de la polémica de las cámaras

Más allá del debate sobre privacidad, el dispositivo ya tiene funciones confirmadas que dan pistas de su propuesta de valor. El reporte de Gurman señala que las gafas integrarán altavoces y micrófonos para reproducir música, hacer llamadas y recibir notificaciones leídas en voz alta por Siri, un esquema bastante parecido al que ya ofrece la competencia.

Lo que diferenciaría a Apple no sería tanto la lista de funciones, sino el mensaje comercial que la envolverá. La compañía quiere venderse como la alternativa que sí respeta a los transeúntes y al entorno, convirtiendo la privacidad en su principal argumento de marketing frente a rivales menos cuidadosos con este tema. Aun así, hay que tomar todo esto con cautela, porque los planes de Apple han cambiado varias veces en los últimos meses, y el propio Gurman advierte que incluso la fecha de finales de 2027 podría moverse si la compañía decide seguir refinando la experiencia antes de lanzarla al público.

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