Estos son los equipos que Apple podría presentar durante el otoño

Este año, Apple no va a hacer lo de siempre. Por primera vez en casi dos décadas, la compañía rompe su ciclo tradicional de lanzamientos: no habrá iPhone 18 estándar en septiembre. En cambio, lo que se viene es posiblemente el evento más ambicioso de la marca en años.

iPhone 18 Pro y el primer teléfono plegable de Apple

El gran protagonista del otoño no será un iPhone de gama media, sino una dupla de alto impacto. Según múltiples filtraciones recientes, Apple presentará en septiembre el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, acompañados por el debut del esperado iPhone plegable, ya conocido como iPhone Fold.

Lo que hace especial a este lineup es la ruptura estratégica que representa. Apple llevaría el modelo estándar y el Air a la primavera de 2027, reservando el otoño exclusivamente para los dispositivos más ambiciosos. En pocas palabras: si quieres actualizar este año, lo harás con lo mejor de lo mejor.

El iPhone Fold sería el producto más comentado del año. Tendría formato tipo libro con una pantalla exterior de 5.5 pulgadas y una interior de 7.8 pulgadas, con un precio estimado alrededor de los $2,000 dólares. Es el primer teléfono plegable de la historia de Apple, y la expectativa es proporcional.

Apple Watch, AirPods Ultra y el regreso de la innovación portátil

Los iPhone no estarán solos en el escenario de septiembre. Apple también tiene preparadas actualizaciones importantes en su línea de wearables.

Lo más llamativo en este segmento es el AirPods Ultra, un nuevo modelo que llevaría cámaras infrarrojas y el chip H3 para potenciar las funciones de inteligencia artificial. Es el salto más grande en audífonos que Apple ha planeado en años, y pone a los AirPods en una categoría completamente distinta.

Para el Apple Watch, se esperan:

Apple Watch Series 11 con mejoras de rendimiento y autonomía

Apple Watch Ultra 4 con nuevos sensores de salud y actualizaciones de diseño

La clave aquí es que Apple está apostando por la IA como diferenciador real en sus dispositivos portátiles, no solo como marketing.

iPad mini con OLED y actualizaciones de Mac para finales de año

El otoño de Apple no termina en septiembre. Hacia octubre y noviembre, se esperan lanzamientos adicionales que completarán el ciclo de renovación más intenso de la compañía en años recientes.

El más esperado es el nuevo iPad mini con pantalla OLED y chip A19 Pro, que representaría el salto de calidad visual más grande en la historia del dispositivo. Para quienes usan el iPad mini como herramienta creativa o de trabajo, esta actualización es especialmente relevante.

En el frente de los Mac, lo que se anticipa incluye:

MacBook Pro rediseñado con chips M6 Pro y M6 Max

Mac mini y iMac con posibles chips M6

MacBook Ultra, un modelo inédito con pantalla OLED y soporte táctil

Lo que vemos aquí es una Apple que está acelerando su ciclo de innovación en todas las categorías al mismo tiempo, algo que no ocurría desde la era del M1.

¿Cuándo presentará Apple sus productos de otoño 2026?

El evento principal de Apple se espera para septiembre de 2026, siguiendo el calendario tradicional de la compañía. Ahí se presentarían los iPhone 18 Pro, el iPhone Fold y los nuevos Apple Watch. Las actualizaciones de Mac e iPad podrían llegar en un segundo evento en octubre o noviembre.

¿Habrá iPhone 18 estándar en 2026?

No. Apple cambió su estrategia este año y el iPhone 18 base no llegará en el otoño de 2026. Ese modelo, junto al nuevo iPhone Air, se esperan para la primavera de 2027. El otoño quedará reservado para los modelos Pro y el iPhone plegable.

¿Cuánto costará el primer iPhone plegable de Apple?

Las estimaciones actuales sitúan el precio del iPhone Fold alrededor de los 2.000 dólares, lo que lo colocaría como el iPhone más caro de la historia. Está diseñado con dos pantallas, formato de libro y apuntaría al segmento premium del mercado.

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