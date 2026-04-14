Microsoft logró lo imposible: una MacBook Pro de 64 GB y 1 TB ahora es más barata que una Surface Laptop

La escasez de memoria RAM ha logrado algo que hasta hace muy poco parecía completamente imposible. Comprar una computadora con Windows pueda salirte más caro que comprar una MacBook Pro con especificaciones equivalentes. Y lo más llamativo no es que ocurra con algún fabricante desconocido, sino que pasa con la propia Microsoft y su línea Surface Laptop.

Durante años, el argumento era que si querías un equipo tope de gama, Apple te cobraba de más. Eso era casi una ley no escrita del mercado tecnológico. Pero el mercado de 2026 está jugando con otras reglas, y la memoria RAM se convirtió en el nuevo protagonista que nadie esperaba.

La escasez RAM cambió el juego

Microsoft admitió que está ajustando los precios de su catálogo actual por los mayores costes de memoria y componentes. Y este no es un ajuste pequeño ni simbólico. The Verge reporta que varios modelos de la línea Surface subieron de forma bastante agresiva, empujados directamente por la escasez global de RAM que lleva meses presionando a toda la industria.

Lo que está pasando es sencillo de explicar pero difícil de digerir para el comprador. Los fabricantes de PC con Windows están trasladando el golpe de la cadena de suministro directamente al precio final, y eso está distorsionando comparativas que antes eran bastante predecibles. Toda la gama Surface recibió incrementos, desde los modelos de entrada hasta las configuraciones más potentes.

Surface Laptop vs MacBook Pro

Aquí es donde el dato concreto deja de ser anecdótico para convertirse en un argumento de compra real. Si hoy buscas una Surface Laptop de 15 pulgadas con pantalla táctil, procesador Snapdragon X Elite de 12 núcleos, 64 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, el precio que Microsoft está pidiendo en su tienda oficial es de $3,649.99 dólares.

Ahora compara eso con la MacBook Pro de 16 pulgadas con chip M5 Pro, la misma cantidad de memoria RAM —64 GB— y el mismo almacenamiento de 1 TB: $3,299 dólares. En la práctica, eso supone una diferencia de casi $350 dólares a favor de Apple, algo que antes resultaba prácticamente impensable en el universo Windows.

Y no estamos hablando de una configuración cualquiera. Ambas máquinas apuntan a usuarios profesionales, creadores de contenido y personas que necesitan potencia real para tareas exigentes. El problema es que, con ese diferencial de precio, la propuesta de Microsoft deja de verse como una alternativa competitiva frente a Apple y empieza a parecer una compra difícil de justificar.

Windows pierde su ventaja competitiva

Este giro rompe una de las ventajas históricas de las PCs con Windows: ofrecer más opciones y mejores precios en configuraciones altas. Si una laptop de Microsoft ya cuesta más que una MacBook Pro equivalente, el debate deja de ser solo técnico y pasa a ser de valor real para el comprador.

Para el consumidor, la señal es incómoda pero evidente. Comprar una Surface de alta gama ya no garantiza ahorrar frente a Apple, y en algunos casos puede significar pagar más por una máquina Windows que por una MacBook Pro con hardware comparable. Eso sí que era una línea roja que, hasta hace muy poco, parecía imposible de cruzar.

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