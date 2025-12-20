Las 3 mejores laptops para empezar 2026 con toda la potencia que necesitas

Si estás pensando en estrenar laptop antes de que termine 2025 para arrancar 2026 con una máquina que aguante jornadas duras de trabajo, estudio, creatividad y algo de gaming ligero, el momento es ideal: Surface Laptop 7, Asus Zenbook A14 y MacBook Pro M5 son, ahora mismo, tres de las mejores apuestas “futuro‑proof” que puedes comprar.

Cada una apunta a un tipo de usuario, pero todas tienen algo en común: potencia de sobra, mucha autonomía y chips pensados para inteligencia artificial y tareas pesadas.

1. Surface Laptop 7: la opción Windows para jornadas maratónicas ($949 dólares)

La Surface Laptop 7 de Microsoft ofrece una autonomía y potencia muy interesante entre su rango de precio Crédito: Microsoft | Cortesía

El Microsoft Surface Laptop 7 se ha convertido en el portátil Windows que por fin puede mirar de tú a tú a los MacBook en batería y refinamiento. Microsoft lo vende en versiones de 13,8 y 15 pulgadas, con pantalla 3:2, bordes delgados y un diseño muy limpio que se siente premium sin ser exagerado. Es un equipo pensado claramente para productividad: escribir, navegar con decenas de pestañas, videollamadas, algo de edición y herramientas de IA gracias a que es un Copilot+ PC con procesadores Snapdragon X de nueva generación.

La autonomía es uno de sus grandes argumentos de venta. En la ficha oficial, Microsoft habla de hasta 20 horas de reproducción de video local en el modelo de 13,8 pulgadas y hasta 22 horas en el de 15 pulgadas, cifras que se traducen en más de una jornada completa de trabajo real sin enchufe. En pruebas independientes, algunos medios han registrado más de 18 horas con uso de video y alrededor de 23 horas en tests de reproducción 1080p, algo que lo coloca como uno de los portátiles Windows con mejor batería de 2024‑2025. Si trabajas en movilidad, esta combinación de ligereza y batería brutal es oro puro.

En rendimiento, los nuevos chips Snapdragon X ofrecen un salto importante frente a generaciones anteriores de Windows en ARM, con puntuaciones multicore que se colocan a la altura de muchas máquinas Intel y Apple, pero consumiendo menos energía. A eso se suma el NPU dedicado para tareas de IA que habilita funciones como Copilot, mejoras de cámara, transcripción y otras herramientas que van a ser muy relevantes en 2026. El teclado y el trackpad también reciben muy buenas críticas, algo clave si vas a pasar horas escribiendo informes, guiones o artículos.

2. Asus Zenbook A14: la ultra ligera con batería casi “infinita” ($668 dólares)

La Asus ZenBook A14 es capaz de ofrecer una autonomía de hasta 32 horas de uso continuo Crédito: Amazon

Si quieres algo ultra ligero, con pantalla OLED y batería demencial, el Asus Zenbook A14 es probablemente el portátil más llamativo de su categoría de cara a 2026. Hablamos de un equipo de 14 pulgadas que baja del kilo de peso, con chasis muy delgado y acabado Ceraluminum, pensado para quienes viven con la laptop en la mochila. A pesar del formato compacto, mantiene un teclado cómodo y un panel OLED FHD+ que se ve espectacular para trabajar, ver series o retocar fotos.

La clave del Zenbook A14 está en el corazón: procesadores Snapdragon X o Snapdragon X Plus combinados con hasta 32 GB de RAM y SSD rápidos. Eso significa que tienes potencia más que suficiente para ofimática pesada, multitarea, algo de edición de foto y video ligera, y los nuevos flujos de trabajo de IA que se apoyan en el NPU integrado. Al mismo tiempo, el consumo es muy bajo, lo que le permite alcanzar una de las mejores autonomías del mercado: Asus habla de hasta 32 horas de batería, y los listados de retailers confirman esa cifra como valor máximo en condiciones de uso ligero.

Esto convierte al Zenbook A14 en una de las mejores laptops “todoterreno” para 2025‑2026 si priorizas movilidad: cabe en casi cualquier mochila, pesa muy poco y te deja trabajar todo el día lejos del enchufe. Además, los modelos que rondan los $899 dólares con 16 GB de RAM y 512 GB de SSD se posicionan como opciones muy competitivas si quieres entrar al mundo de los Copilot+ PC sin pagar un precio desorbitado. Para estudiantes avanzados, creadores de contenido móvil o profesionales que pasan el día saltando de reunión en reunión, es un candidato clarísimo.

3. MacBook Pro M5: la máquina para creativos que lo quieren todo ($1,599 dólares)

La MacBook Pro M5 es la versión Pro más nueva y potente dentro del ecosistema de Apple Crédito: Apple | Cortesía

En el lado de Apple, la MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M5 es la referencia absoluta si buscas máxima potencia, ecosistema macOS y una pantalla pensada para trabajo creativo serio. El modelo base combina un chip M5 de 10 núcleos de CPU (4 de alto rendimiento y 6 de eficiencia), GPU de 10 núcleos y un Neural Engine avanzado, acompañado de memoria unificada y SSD muy rápidos.

En la práctica, eso se traduce en una laptop que rinde hasta un 20% más en CPU y alrededor de un 30‑35% más en GPU frente a la generación anterior, con mejoras importantes en tareas de IA, edición de video y gráficos 3D.

La pantalla Liquid Retina XDR de 14,2 pulgadas sigue siendo uno de sus mayores diferenciales, con brillo máximo que puede llegar hasta 1.600 nits en contenido HDR y una reproducción de color que la hace ideal para fotografía, video y diseño profesional. La autonomía también está al nivel de lo que se espera de un MacBook Pro, con “all‑day battery” que te permite editar, compilar código o trabajar con proyectos pesados sin estar pendiente del cargador durante una jornada completa. Si te mueves en el ecosistema Apple, esta combinación de pantalla, batería y rendimiento la vuelve una máquina difícil de superar.

Además, la MacBook Pro M5 está claramente orientada al futuro de la IA: el nuevo diseño del chip incluye un Neural Accelerator en cada núcleo de GPU, lo que dispara el rendimiento en modelos generativos, herramientas de edición inteligente y funciones de aprendizaje automático que cada vez se integran más en apps creativas y de productividad. Sí, es la opción más cara de este trío, pero también es la más completa para quien necesita un portátil que soporte años de trabajo profesional intensivo sin despeinarse.

En resumen, si quieres arrancar 2026 con un portátil que no se quede corto en escenarios exigentes, la jugada está bastante clara: Surface Laptop 7 si quieres Windows con gran batería y experiencia muy pulida, Asus Zenbook A14 si priorizas movilidad extrema y autonomía, y MacBook Pro M5 si buscas la mejor combinación de potencia bruta, pantalla pro y ecosistema para creatividad avanzada.

