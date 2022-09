Comprar una nueva laptop: 5 cosas que debes tomar en cuenta

Cambiar de laptop y comprar un equipo nuevo es algo que todos los usuarios deben hacer más temprano que tarde, especialmente si necesitan que tenga el mejor rendimiento que la tecnología puede ofrecer.

Llevar a cabo esta renovación puede ser un dolor de cabeza para muchas personas que no cuentan con un conocimiento avanzado en lo que respecta a componentes y a los puntos en los que debe prestar mayor atención para poder definir si una laptop se adapta o no a sus necesidades. Una clara muestra de ello es que comprar el equipo más costoso que ofrece una marca reconocida, no necesariamente se traducirá en una mejor experiencia de uso para el usuario.

Es por eso que te presentamos 5 aspectos que debes considerar al momento de elegir una nueva laptop:

1. Memoria RAM

Este componente es el responsable de permitir que el equipo sea capaz de realizar múltiples tareas al mismo tiempo y que todo opere de manera fluida. Debido a esto una mayor cantidad de memoria RAM se traduce en términos prácticos en una mejor experiencia multitarea.

No obstante, en el caso de un usuario promedio, resulta complejo que pueda llegar a necesitar una capacidad mayor a los 8 Gb que ofrece actualmente la industria casi de manera estándar. Sin embargo, en el caso de personas que requieren utilizar el equipo para tareas complejas como edición de video o renderizado, sí resulta fundamental disponer de la mayor cantidad de memoria posible pudiendo necesitar laptops que soporten unos 32 Gb de RAM.

Obviamente, en función de la cantidad de memoria que incorpore la máquina, su precio se verá incrementado o reducido.

2. Procesador

El procesador funciona de manera similar a la memoria RAM ya que en el caso de una persona que únicamente necesite utilizar su computadora para realizar tareas poco intensivas lo más recomendable es que adquiera un equipo con un procesador de gama media como por ejemplo un i5 de Intel.

En caso contrario debería seleccionar una opción que disponga de una alta capacidad de procesamiento como lo pueden ser chips i7 o incluso un i9 de última generación. Cabe destacar que en gran parte, el precio del equipo dependerá de este componente.

3. Almacenamiento

En lo que respecta al almacenamiento el usuario deberá escoger entre los antiguos disco duros rotarios que ofrecen una gran cantidad de espacio disponible o bien las nuevas unidades sólidas (SSD).

De esto dependerá la velocidad a la que sea capaz de trabajar la máquina ya que las opciones más antiguas son capaces de leer y escribir a un ritmo significativamente menor a de las SSD.

4. Peso y tamaño

La portabilidad de una laptop es una de sus mayores fortalezas, no obstante, lo más probable es que mientras más potente sea el equipo su tamaño y peso pueda aumentar de manera significativa.

Debido a esto los usuarios deben analizar con qué tipo de laptop se sienten más cómodos, bien sea un equipo sumamente potente y pesado o uno más ligero y con menos prestaciones.

5. Pantalla

Al igual que en los ítems anteriores, dependiendo del uso que se le dará al equipo puede ser necesario o no comprar una laptop que cuente con funcionalidades como mayor capacidad cromática, una alta tasa de refresco o que disponga de un panel táctil.

Es necesario considerar que cada uno de estos elementos tendrá un impacto en el precio final de compra de la laptop.

