Se filtra el precio del iPhone 18 y hay buenas noticias para el bolsillo

El rumor que millones de fanáticos de Apple estaban esperando finalmente llegó. Analistas de primer nivel revelaron cuánto costaría el próximo iPhone 18, y la noticia es mejor de lo que muchos podían llegar a esperar.

Según el analista Jeff Pu, Apple mantendría los precios de entrada en los modelos base del iPhone 18. Esta proyección se alinea con la del reconocido analista Ming-Chi Kuo, quien también anticipa que los modelos Pro y Pro Max llegarían con los mismos precios de lanzamiento que su generación anterior. En números concretos, eso se traduce en $1,099 para el iPhone 18 Pro y $1,199 para el iPhone 18 Pro Max.

Ahora bien, no todo es tan sencillo. Las versiones con mayor almacenamiento —512 GB, 1 TB o incluso 2 TB— sí podrían registrar aumentos. Así que si tenías pensado pasarte al modelo más cargado de espacio, quizás convenga empezar a ahorrar un poco más.

Por qué Apple no subirá el precio base

Apple tiene razones de peso para no tocar los precios de entrada. Los iPhone 17 alcanzaron récords históricos de ventas en el segundo trimestre fiscal, lo que demuestra que la estrategia de precio actual está funcionando perfectamente.

A eso se suma un momento muy particular dentro de la compañía. John Ternus reemplazará a Tim Cook como CEO a partir de septiembre, un cambio de liderazgo enorme que hace poco probable que Apple quiera generar ruido adicional con una subida de precios en los modelos más populares. Lanzar un ciclo con precios estables es, en ese contexto, una movida calculada para mantener la confianza del consumidor.

El otro factor que entra en juego —y que va en dirección contraria— es el aumento en el costo de componentes, especialmente los chips. Con el salto al proceso de fabricación de 2 nanómetros para el chip A20, los costos de producción no bajan. Que Apple absorba parte de esa presión sin trasladarla al precio base dice mucho de su margen de maniobra financiera.

Qué trae el iPhone 18 que lo hace diferente

Más allá del precio, las filtraciones apuntan a mejoras concretas que justifican la espera. Lo más destacado del iPhone 18 es el estreno del chip A20 de 2 nanómetros, que prometería hasta un 15% más de rendimiento frente al A19 que equipa actualmente el iPhone 17. Los modelos Pro, además, irían equipados con la variante A20 Pro, pensada para tareas todavía más exigentes.

Toda la línea contaría con 12 GB de RAM, frente a los 8 GB del iPhone 17 estándar. Ese salto es significativo, sobre todo pensando en las funciones de inteligencia artificial que Apple sigue expandiendo con Apple Intelligence.

En cuanto al diseño, no habría una revolución visual, pero sí ajustes llamativos. Los modelos Pro integrarían una Dynamic Island más pequeña gracias al Face ID bajo la pantalla. Las dimensiones de las pantallas se mantendrían en 6.3 y 6.9 pulgadas para Pro y Pro Max respectivamente, pero con mayor brillo y eficiencia energética. Y el catálogo de colores llegaría renovado con opciones como Dark Cherry, Light Blue, Dark Gray y Silver.

La cámara también tendría su momento. El iPhone 18 Pro Max incorporaría una apertura variable en la cámara principal, una característica que permitiría controlar mejor la entrada de luz y los efectos de profundidad. La cámara frontal daría un salto a 24 MP con funciones avanzadas de procesamiento. Y la batería del Pro Max podría llegar hasta los 5,200 mAh, la más grande en la historia del iPhone.

Otro cambio técnico importante es la llegada del módem C2 de Apple, que reemplazaría definitivamente a Qualcomm, mejoraría la eficiencia energética y traería soporte para 5G mmWave junto con posibles funciones de internet satelital más allá de los usos de emergencia.

Con todo esto sobre la mesa, queda claro que Apple llega al ciclo del iPhone 18 con una estrategia pensada para no asustar al mercado masivo mientras sigue empujando hacia arriba con modelos cada vez más especializados. El chip A20, la batería récord, el Face ID bajo la pantalla y el debut del plegable hacen de este uno de los lanzamientos más esperados en años.

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