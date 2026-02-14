¿El iPhone 18 Pro se salvará de los aumentos en 2026? Apple tiene una estrategia para contener costos

Apple quiere lograr algo casi imposible, que los iPhone 18 “tope de gama” no suban de precio frente a la generación pasada, un objetivo poco común en un 2026 que pinta cuesta arriba para los dispositivos premium. Varios reportes coinciden en que, para lograrlo, la compañía está presionando la negociación con su cadena de suministro y buscando recortar costos justo cuando componentes como la memoria (RAM) y el almacenamiento se están encareciendo.

¿Subirá el precio del iPhone 18 Pro en 2026?

La señal más clara, por ahora, es que Apple estaría buscando mantener el precio de arranque del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max en un nivel “sin cambios” o “similar” al de los iPhone 17 Pro, según una nota del analista Jeff Pu. Se trata de una estrategia explícita de manejo de costos, basada en investigación de cadena de suministro posterior a una llamada de resultados, para intentar evitar una subida en el próximo ciclo de iPhone.

Ese matiz importa, pues no es una promesa pública de Apple, sino un objetivo interno y difícil de cumplir en un año donde el hardware premium está enfrentando presiones de costos cada vez más visibles. Aun así, el hecho de que el mensaje se repita en reportes que citan fuentes de supply chain sugiere que el plan no es un simple deseo, sino un frente de trabajo real dentro de la operación.macrumors+2

¿Cuál será la estrategia de Apple para mantener los precios?

La tesis central de estos reportes es que Apple estaría trasladando la batalla del precio final hacia los proveedores. Si el precio de las DRAM y NAND suben, la compañía intenta compensar con acuerdos más favorables y ajustes en otros componentes. AppleInsider, por ejemplo, afirma que Apple estaría negociando con fabricantes de memoria como Samsung y SK hynix para asegurar condiciones ventajosas incluso en un contexto de alzas en DRAM y NAND. Esas conversaciones habrían buscado el precio más ventajoso posible y que Apple estaría tratando de mejorar costos no solo en memoria, sino también en piezas como pantalla y cámara.

La lógica es consistente con lo que se conoce del poder de compra de Apple. Cuando una empresa mueve volúmenes masivos, puede presionar términos, asegurar capacidad y “repartir” el impacto del encarecimiento sin trasladarlo de inmediato al consumidor. Pero el reto para 2026 es que la presión no llega desde un solo punto. Cuando suben RAM y almacenamiento a la vez, el margen para absorberlo todo se reduce, y por eso el foco en la negociación se vuelve tan agresivo.

Por qué 2026 apunta a ser el año de los aumentos en smartphones y computadoras

El telón de fondo es un mercado de memoria que, según TrendForce, entró en una fase de aumentos abruptos que afectan directamente el costo de fabricar teléfonos y laptops. En un reporte citado por Evertiq, TrendForce proyecta que en 1Q26 los precios contractuales de DRAM “conventional” subirían entre 55% a 60% trimestre contra trimestre, mientras que NAND Flash aumentaría entre un 33% a 38%, con un efecto dominó sobre fabricantes de dispositivos. El mismo documento remarca que la tensión de oferta y demanda no desaparece por “temporadas flojas” y que incluso en PCs los OEM pueden verse forzados a comprar memoria más cara por canales de módulos, elevando costos.trendforce+1

En ese contexto, TrendForce también describe que marcas de smartphones y notebooks empiezan a responder con dos estrategias clásicas como lo son subir precios y/o recortar especificaciones

Aquí es donde encaja lo que en La Opinión te hemos venido contando en semanas recientes, el encarecimiento de RAM y almacenamiento no es un detalle técnico, sino el tipo de cambio estructural que termina reflejándose en precios al consumidor, especialmente en gamas premium.

Si Apple consigue sostener el precio del iPhone 18 en sus modelos más caros mientras el resto del sector ajusta al alza, podría convertir esa estabilidad en una ventaja competitiva fácil de comunicar —y, sobre todo, fácil de vender— en un año donde muchos “flagships” podrían sentirse más costosos que los de 2025.

Sigue leyendo:

• Apple rompe todos los récords: el iPhone acaba de tener su mejor trimestre de la historia

• Tu próximo celular será más caro en 2026 y el CEO de Nothing explica que la culpable será la IA

• ¿Vuelven las laptops con 8 GB de RAM en 2026?