Apple rompe todos los récords: el iPhone acaba de tener su mejor trimestre de la historia

Apple acaba de reportar cifras que harían sonrojar a cualquier compañía tecnológica del planeta. La empresa de Cupertino anunció que el iPhone generó la friolera de $85,300 millones de dólares en ingresos durante el primer trimestre fiscal de 2026, marcando el mejor trimestre en la historia del dispositivo que revolucionó la industria hace 19 años. Para poner esto en perspectiva: eso es más dinero del que generan países enteros en un año completo.

Tim Cook no podía ocultar su satisfacción al declarar que la demanda del iPhone ha sido “sin precedentes”, con récords históricos en absolutamente todas las regiones geográficas del mundo. Y es que los números no mienten, este desempeño representa un crecimiento del 23% comparado con el mismo periodo del año anterior, cuando la compañía había reportado $69,100 millones en ventas de iPhone.

El iPhone 17 se convierte en la gallina de los huevos de oro

¿Qué hay detrás de este éxito estratosférico? La respuesta tiene un nombre: iPhone 17. El lanzamiento de esta nueva generación logró algo que muchos analistas consideraban difícil: revitalizar por completo las ventas en mercados clave y aliviar las preocupaciones de los inversionistas sobre una posible saturación en las ventas de hardware.

La estrategia de Apple fue brillante. El modelo base del iPhone 17 ahora incluye funcionalidades que antes estaban reservadas exclusivamente para los modelos Pro, como la pantalla siempre activa y una tasa de refresco elevada. Esto democratizó características premium y convenció a millones de usuarios de que era el momento perfecto para actualizar sus dispositivos antiguos.

Cook describió la demanda como “asombrosa” en declaraciones a Reuters, y los números le dan toda la razón. Las ventas del iPhone superaron ampliamente las expectativas de Wall Street, que había proyectado ingresos de $78,300 millones de dólares. Apple no solo cumplió, sino que rebasó las proyecciones por más de $7,000 millones de dólares.

Incluso las preocupaciones sobre el desempeño del ultradelgado iPhone Air no lograron afectar significativamente los resultados generales. Y aunque hubo retrasos en la actualización de Siri potenciada con inteligencia artificial, esto tampoco detuvo la ola de compradores ansiosos por hacerse con el último modelo.

Tim Cook celebra un trimestre histórico que reescribe el libro de récords

Más allá del iPhone, Apple reportó ingresos totales de $143,800 millones de dólares, lo que representa un incremento del 16% año tras año y la tasa de crecimiento más alta desde 2021. Para Cook, este es probablemente uno de los mejores momentos de su carrera al frente de la compañía.

Las ganancias por acción alcanzaron $2.84, un aumento del 19% y otro récord más para la colección. Wall Street esperaba $2.67, así que Apple superó incluso las estimaciones más optimistas. La acción de la compañía respondió con entusiasmo: subió un 2.8% en operaciones fuera de horario tras el anuncio.

Pero hay más buenas noticias para Cook. El segmento de servicios también alcanzó un récord histórico con $30,000 millones en ingresos, marcando un crecimiento del 14% respecto al año anterior. Esta división se ha convertido en la segunda fuente de ingresos más importante de Apple después del iPhone, y su crecimiento constante demuestra que la compañía está diversificando exitosamente sus fuentes de ingreso.

Número de iPhones activos se dispara

Otro dato que debe tener muy contento al CEO de Apple es que ahora la compañia cuenta con una base instalada de más de 2,500 millones de dispositivos activos en todo el mundo. Esto no solo es un testimonio de la satisfacción del cliente, sino que también representa una enorme oportunidad para vender servicios y accesorios a largo plazo.

Las márgenes brutas de la compañía alcanzaron el 48.2%, superando el 46.9% del año anterior y rebasando tanto las proyecciones internas como las de los analistas, que esperaban 47.45%. Esto indica que Apple está logrando mantener sus precios premium sin que los costos crecientes de componentes como chips DRAM u oro afecten significativamente su rentabilidad.

No todo fue perfecto: las Mac reportaron $8,390 millones en ingresos, ligeramente por debajo de los $8.95 mil millones esperados. Sin embargo, el iPad compensó con $8.6 mil millones, superando las estimaciones de $8,130 millones gracias a la demanda sostenida en el sector educativo.

Para Cook, estos resultados son una validación total de la estrategia de Apple: innovación continua, ecosistema cerrado, precios premium y una apuesta fuerte por los servicios. El ejecutivo puede declarar con orgullo que bajo su liderazgo, Apple no solo mantiene su relevancia, sino que continúa batiendo sus propios récords trimestre tras trimestre.

En un mercado donde muchas empresas tecnológicas enfrentan vientos en contra, Apple demuestra que cuando tienes un producto que la gente adora, los números hablan por sí solos. Y vaya que estos números están gritando.

