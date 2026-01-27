Filtración sugiere que Apple mostrará pronto la integración de Gemini en iOS

Las filtraciones más recientes apuntan a que los primeros resultados de la integración de Gemini en Siri podrían empezar a mostrarse a partir de febrero, y el “vehículo” para eso sería la beta de iOS 26.4, que estaría prevista para lanzarse durante el próximo mes. Apple incluso estaría preparando una demostración para enseñar de qué es capaz esta nueva etapa de Siri.

Gemini en iOS y lo que se vería desde febrero

Mark Gurmann asegura que Apple estaría a menos de un mes de presentar los resultados de su partnership con Google, con una ventana específica en la segunda mitad de febrero para mostrar funciones nuevas. Y esto encaja con la idea de que la beta de iOS 26.4 llegue tan pronto como el próximo mes, abriendo la puerta a que algunos usuarios y desarrolladores vean cambios reales antes que el público general.

El reporte sugiere que el avance se acelera porque los modelos de Apple se estarían quedando fuera del centro de la ecuación, y Gemini pasaría a impulsar funciones de Apple Intelligence usando la infraestructura de Private Cloud Compute. En otras palabras, Apple seguiría controlando la experiencia y el marco de privacidad e infraestructura, pero el “cerebro” detrás de varias capacidades sería la tecnología vinculada a Gemini.

iOS 26.4 beta y las funciones que Apple quiere enseñar

De acuerdo con el reporte, las nuevas funciones de Siri en iOS 26.4 se centrarían en tres mejoras que suenan simples, pero son enormes en el día a día. Más conciencia de lo que tienes en pantalla, más contexto personal para entenderte mejor y más capacidad de ejecutar acciones dentro de apps. Esto es justo el tipo de paquete que Apple necesita para que Siri deje de sentirse como un asistente de “comandos sueltos” y empiece a comportarse como una capa inteligente que realmente hace cosas por ti.

También hay un detalle técnico que ayuda a entender por qué Apple querría presumir esto pronto. Internamente, los modelos que impulsarían estas funciones en Private Cloud Compute se conocerían como Apple Foundation Models v10, usando un modelo de 1.2 billones de parámetros. Ese número no lo es todo, pero sí marca ambición. Apple quiere que el salto se note, especialmente después de años de promesas y expectativas acumuladas alrededor de la “nueva Siri”.

Alianza clave para el futuro de Apple Intelligence

El trasfondo del acuerdo deja varias pistas. Antes de concretar lo de Gemini, Apple habría explorado opciones con Anthropic y OpenAI para alimentar Apple Intelligence, pero esas conversaciones se complicaron por costos y por dinámicas competitivas. Y tras un fallo judicial que consideró que el acuerdo Apple Google sobre Search como motor por defecto no era ilegal, el escenario para un pacto más profundo con Google se habría vuelto más favorable.

Lo más jugoso, para quienes siguen esto como una novela por temporadas, es que iOS 26.4 sería apenas el arranque. El mismo reporte menciona que Siri sería aún más avanzada en iOS 27, con funciones tipo chatbot extendiéndose por iOS 27 y macOS 27. Esas capacidades futuras se asociarían a Apple Foundation Models v11 y podrían acercarse en calidad a Gemini 3, aunque parte de esa potencia podría apoyarse más directamente en infraestructura de Google y esas conversaciones seguirían en curso.

Si todo esto se cumple, febrero no sería la meta final, sino el primer punto real de comparación. El mes donde por fin podríamos dejar de hablar de lo que Siri promete y empezar a medir lo que Siri hace.

