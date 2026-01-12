Apple se rinde ante la IA de Google: Siri tendrá motor Gemini con acuerdo multianual

Apple decidió que Gemini, la IA de Google, será la base que impulsará la próxima generación de Siri y otras funciones de Apple Intelligence desde este mismo año, en un acuerdo multianual que, sinceramente, funciona como un “sello de aprobación” gigante para Google. Y es que si Apple —obsesionada con controlar cada detalle— se apoya en Gemini para sus modelos, es porque Google ahora mismo está varios pasos por delante en la carrera de la IA.

Joint Statement: Apple and Google have entered into a multi-year collaboration under which the next generation of Apple Foundation Models will be based on Google's Gemini models and cloud technology. These models will help power future Apple Intelligence features, including a… — News from Google (@NewsFromGoogle) January 12, 2026

Gemini será la base de los modelos de Apple

El comunicado oficial deja poco espacio para interpretaciones: Apple y Google “han entrado en una colaboración multianual” donde “la próxima generación de Apple Foundation Models estará basada en los modelos Gemini de Google y su tecnología de nube”.

Esos modelos, además, “ayudarán a impulsar futuras funciones de Apple Intelligence”, incluyendo “una Siri más personalizada que llega este año”. En otras palabras, no se trata de un plugin suelto o un parche temporal: Apple está usando a Gemini como cimiento para lo que viene en su estrategia de IA.

CNBC también reporta que esta alianza incluye una actualización importante de Siri más adelante este año, y que Google remitió directamente al anuncio conjunto para los detalles oficiales. El medio añade que, por ahora, no se han revelado los términos del acuerdo.

Por qué esto pone a Google delante

La frase más contundente del comunicado es casi un titular por sí sola: “Tras una evaluación cuidadosa, Apple determinó que la tecnología de IA de Google ofrece la base más capaz para Apple Foundation Models”.

Esto da a entender que Apple comparó opciones y concluyó que Gemini es lo más fuerte para sostener su siguiente etapa de IA. Y sí, esto se siente como una validación enorme para Google, porque no es cualquier socio: es Apple eligiendo con lupa.

Apple venía siendo presionada por la ola de IA que explotó tras la llegada de ChatGPT (y por cómo el resto —Amazon, Meta, Microsoft— aceleró inversiones y productos), mientras Siri acumulaba retrasos y expectativas. En ese escenario, apoyarse en Gemini luce como la jugada pragmática para ponerse al día rápido, pero también como una admisión indirecta: el músculo de IA que faltaba está, hoy, del lado de Google.

Privacidad: Apple no quiere soltar el volante

Un detalle clave del comunicado es el “cómo” se integra esto sin romper el discurso clásico de Apple: Apple Intelligence “seguirá ejecutándose en los dispositivos Apple y en Private Cloud Compute”, manteniendo sus “estándares líderes de privacidad”. O sea, Apple quiere que el usuario sienta que Siri mejora de verdad, pero sin la sensación de que todo se va a servidores ajenos o de que se aflojan las reglas de privacidad.

Y por si quedaba duda de que esto es grande, el anuncio llega mientras se mantiene la integración existente con OpenAI (ChatGPT) para ciertas consultas complejas, y que todavía no está claro cómo impactará este nuevo acuerdo esa dinámica a futuro. Lo importante, por ahora, es el giro estratégico: Gemini pasa a ser el motor detrás de lo que Apple llama sus próximos modelos fundamentales y, con eso, la “nueva Siri” tiene un camino mucho más claro para evolucionar en 2026.

