Apple prueba un nuevo diseño en la App Store y la publicidad se vuelve casi invisible

Apple está probando un nuevo diseño en los resultados de búsqueda de la App Store que hace que los anuncios se vean mucho más parecidos a los resultados orgánicos, con una integración más “limpia” (y también más difícil de distinguir a simple vista). El cambio apunta a una idea clara: meter publicidad de forma más fluida dentro de la plataforma para aumentar interacción y, de paso, el negocio publicitario de Apple.

Un rediseño que “camufla” mejor los anuncios

La novedad se está viendo en algunos iPhone con iOS 26.3, donde Apple habría empezado a probar una variante visual para los anuncios en búsquedas dentro de la App Store. El detalle más llamativo: desaparece el fondo azul que antes enmarcaba el resultado patrocinado, así que el anuncio se mezcla mucho más con el resto de resultados. En la práctica, la única señal realmente visible para diferenciar un anuncio de un resultado normal es una pequeña etiqueta de “Ad” junto al ícono de la app.

Esto suena a típico experimento tipo A/B (a unos les aparece, a otros no), lo que encaja con la forma en que Apple suele testear cambios antes de lanzarlos a todo el mundo. Y sí: el diseño anterior era más obvio, más “honesto” visualmente, porque el fondo azul servía como semáforo inmediato de “esto es publicidad”. Con el nuevo look, si vas rápido y solo estás scrolleando, es más fácil confundir un anuncio con el primer resultado “legítimo”.

Por qué Apple quiere integrar más publicidad en la App Store

Este test no aparece de la nada: Apple ya había anunciado en diciembre que planea incluir más de un resultado patrocinado para una misma búsqueda dentro de la App Store. Hasta ahora, el formato típico era un solo anuncio en la parte superior, pero la expansión contempla nuevos espacios “más abajo” en la lista de resultados. Apple lo explica como una forma de “incrementar la oportunidad” dentro de los resultados de búsqueda, o sea: más inventario publicitario donde antes no lo había.

Además, Apple dejó claro que los anunciantes no van a elegir manualmente en qué posición exacta aparecen esos anuncios: el sistema puede mostrarlos arriba o más abajo según el resultado de la subasta (bids y ranking), y esa posición incluso puede variar dentro de una misma campaña. También indicó que las campañas existentes serán elegibles automáticamente para esos nuevos espacios cuando se activen, sin que el anunciante tenga que “tocar” nada.

En ese contexto, eliminar el fondo azul tiene toda la lógica (si lo que se busca es que los anuncios “no rompan” la experiencia): si vas a meter más anuncios, lo último que quieres es que parezca un tablero lleno de bloques resaltados. Dicho sin vueltas: más anuncios, más integrados, menos fricción.

