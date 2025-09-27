¿El plegable más fino? Rumores sitúan al iPhone Fold en la cima

El próximo iPhone Fold podría convertirse en el smartphone plegable más fino y revolucionario de la industria, según las filtraciones recientes. La sorprendente apuesta de Apple: lograr que el plegable sea hasta un 20% más delgado que el actual iPhone Air. Este avance posicionala la marca para competir por el título de plegable más delgado del mercado, generando gran expectativa antes de su presentación oficial.

El iPhone Fold dominaría la delgadez

El reciente iPhone Air ya marcó tendencia como el iPhone más delgado de la historia de Apple, con solo 5,6 mm de grosor. Sin embargo, los rumores indican que el iPhone Fold podría lograr entre 4,5 y 4,8 mm cuando está desplegado, gracias a mejoras en ingeniería y materiales más sofisticados. Este salto implica una reducción del grosor del 20% respecto al Air, situando a Apple a la vanguardia en tecnología de dispositivos plegables.

Este movimiento no solo impactaría el mercado; también desafía a competidores como Samsung y Honor, marcas que han apostado por smartphones plegables pero que aún no alcanzan semejante nivel de delgadez. Apple apunta a un nuevo récord mundial que dejaría atrás a toda la competencia, consolidando su liderazgo en diseño e innovación.

Principales comparativas de grosores

Para visualizar el salto de Apple en términos de diseño, aquí va un resumen en formato de viñetas comparando los grosores actuales y previstos de los modelos más relevantes:

iPhone 17: 7,95 mm, un diseño convencional en 2025



7,95 mm, un diseño convencional en 2025 iPhone Air: 5,64 mm, reconocido como el más fino hasta ahora



5,64 mm, reconocido como el más fino hasta ahora iPhone 17 Pro / Pro Max: 8,75 mm, más robustos y enfocados en la potencia



8,75 mm, más robustos y enfocados en la potencia iPhone Fold (desplegado): entre 4,5 y 4,8 mm, lo que lo convertiría en el más delgado de la familia y de todo el mercado



entre 4,5 y 4,8 mm, lo que lo convertiría en el más delgado de la familia y de todo el mercado iPhone Fold (plegado): 9 a 9,5 mm, comparable a los modelos Pro pero con la ventaja del formato plegable

Lo impresionante de estos datos es que el iPhone Fold desplegado batiría todos los récords previos de Apple y sus rivales, mientras que plegado mantendría dimensiones cómodas para el usuario diario.

Retos e incógnitas: ¿Un futuro sin puertos?

La búsqueda de la máxima delgadez plantea desafíos técnicos inéditos. Integrar puertos tradicionales como USB-C en un cuerpo de apenas 4,5 mm resulta casi imposible, ya que la estructura interna dejaría aproximadamente 2,5 mm para componentes, lo que complica el uso de conectores convencionales. Esto hace que muchos especialistas consideren factible que Apple apueste por un iPhone Fold completamente sin puertos físicos, apostando por la carga y conectividad exclusivamente inalámbrica.

Apple ha roto esquemas en el pasado al eliminar el jack de auriculares y los cargadores tradicionales. Si finalmente decide que el iPhone Fold no tenga puertos físicos, marcaría un antes y un después en el desarrollo de teléfonos móviles, empujando a la industria hacia una nueva generación completamente inalámbrica.

Los rumores sobre el iPhone Fold más delgado que el Air siguen creciendo, y todo apunta a que Apple podría lanzar el plegable más fino del mundo, redefiniendo la innovación en diseño y funcionalidad móvil. La expectativa es enorme: el futuro inmediato podría traer consigo no solo nuevos récords, sino también una revolución completa en cómo entendemos los smartphones.

