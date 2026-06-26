Apple subió los precios de casi toda su línea de productos y hay una razón muy clara detrás

Apple acaba de sacudir el mercado tecnológico con uno de los ajustes de precios más significativos en la historia reciente de la compañía. La tienda en línea del gigante de Cupertino amaneció esta semana con nuevas etiquetas en casi todo su catálogo, y el golpe lo sintieron desde quienes querían una MacBook hasta los que tenían el ojo puesto en un Apple TV. No hay una forma suave de decirlo: comprar un equipo Apple ya no es lo mismo que hace unos días.

En total, unos 20 productos vieron un incremento en su precio, con alzas que van desde los $30 dólares en el HomePod mini hasta los impresionantes $1,300 dólares en el Mac Studio con chip M3 Ultra. Lo que hace que esta situación sea aún más llamativa es que Apple no agregó memoria extra, no mejoró los procesadores ni añadió nuevas funciones. Estás pagando más por exactamente el mismo hardware de antes.

La culpa la tiene la memoria RAM y la IA

Antes de entrar en los números, vale la pena entender qué está pasando detrás de bambalinas, porque la causa raíz de todo esto tiene mucho que ver con la explosión de la inteligencia artificial.

Las empresas que desarrollan modelos de IA —OpenAI, Google, Meta, Microsoft, entre otras— están absorbiendo cantidades masivas de memoria RAM y unidades SSD para alimentar sus centros de datos. Esto ha generado una presión sin precedentes sobre fabricantes de chips como Micron, Samsung, SK Hynix y Kioxia, que están redirigiendo gran parte de su producción hacia memorias de alto ancho de banda para servidores de IA. El resultado inevitable: menos chips disponibles para laptops, tabletas y dispositivos de consumo, y precios por las nubes.

Tim Cook, el CEO de Apple, ya había advertido lo que se venía. En una entrevista con el Wall Street Journal el 17 de junio, describió la escasez como una “inundación centenaria” y confesó que nunca había visto algo así en sus más de 40 años en la industria tecnológica. Días después, un portavoz de la compañía reconoció públicamente ante Bloomberg que “esta no es una buena noticia” y que están “trabajando incansablemente para encontrar soluciones”.

Apple, eso sí, no es la única en esta situación. Microsoft subió los precios de las consolas Xbox, Samsung ajustó su línea Galaxy S26 y fabricantes como Dell, HP y Lenovo también han movido sus etiquetas de precio. La crisis de los chips no distingue marcas.

¿Cuáles son los dispositivos de Apple que suben de precio?

Este es el detalle completo de los productos afectados y cuánto subieron. Prepara el estómago.

Línea Mac

MacBook Neo pasó de $599 a $699 ($100)

pasó de $599 a $699 ($100) MacBook Air 13 pulgadas de $1,099 a $1,299 ($200)

de $1,099 a $1,299 ($200) MacBook Air 15 pulgadas de $1,299 a $1,499 ($200)

de $1,299 a $1,499 ($200) MacBook Pro M5 de $1,699 a $1,999 ($300)

de $1,699 a $1,999 ($300) MacBook Pro M5 Pro de $2,199 a $2,499 ($300)

de $2,199 a $2,499 ($300) MacBook Pro M5 Max de $3,599 a $4,099 ($500)

de $3,599 a $4,099 ($500) iMac de $1,299 a $1,499 ($200)

de $1,299 a $1,499 ($200) Mac Studio con M4 Max de $1,999 a $2,499 ($500)

de $1,999 a $2,499 ($500) Mac Studio con M3 Ultra de $3,999 a $5,299 ($1,300)

de $3,999 a $5,299 ($1,300) Mac mini M4 Pro de $1,399 a $1,599 ($200)

Línea iPad

iPad (A16) de $349 a $449 ($100)

de $349 a $449 ($100) iPad Air 11 pulgadas de $599 a $749 ($150)

de $599 a $749 ($150) iPad Air 13 pulgadas de $749 a $949 ($200)

de $749 a $949 ($200) iPad Pro 11 pulgadas de $999 a $1,199 ($200)

de $999 a $1,199 ($200) iPad Pro 13 pulgadas de $1,299 a $1,499 ($200)

de $1,299 a $1,499 ($200) iPad mini de $499 a $599 ($100)

Dispositivos del hogar y Vision Pro

Apple TV 4K de $129 a $199 ($70)

de $129 a $199 ($70) HomePod de $299 a $349 ($50)

de $299 a $349 ($50) HomePod mini de $99 a $129 ($30)

de $99 a $129 ($30) Apple Vision Pro de $3,499 a $3,699 ($200)

Un dato que merece atención especial es el del Apple TV 4K, que registró el mayor incremento porcentual de toda la lista con un 54.3%, pasando de ser el dispositivo más accesible de Apple para el hogar a uno considerablemente más difícil de justificar.

¿El iPhone se salva del incremento de precios?

Quizás la pregunta que más personas se estaban haciendo es si el iPhone también entraría en la lista de afectados. La respuesta, por el momento, es no. Los modelos actuales de iPhone, junto con el Apple Watch, los AirPods y el Studio Display, mantienen sus precios sin cambios.

Pero no hay que bajar la guardia. Los analistas ya están estimando que el iPhone 18, esperado para septiembre, llegará con una etiqueta de precio notablemente más alta. Las proyecciones varían bastante según la firma. JPMorgan estima un alza de alrededor de $50; Evercore habla de unos $100 dólares; Counterpoint Research prevé entre $150 y $200 dólares de incremento; y TechInsights sugiere que algunos modelos podrían subir hasta $270 dólares.

Lo que sí es claro es que esta crisis no va a resolverse de un día para otro. El fabricante de chips Micron espera que la escasez se extienda más allá de 2027, el CEO de Intel ha dicho que la situación difícilmente mejore antes de 2028, y algunos analistas incluso proyectan presión sobre los precios hasta el año 2030. Eso significa que los nuevos precios de Apple tienen muchas probabilidades de quedarse, porque las empresas raramente revierten incrementos una vez que los aplican.

Para quienes tenían en mente adquirir un Mac o un iPad, actuar pronto podría marcar una diferencia real en el bolsillo. La era de los precios “normales” de Apple, al menos por un buen tiempo, parece haber llegado a su fin.

Sigue leyendo:

• Apple revoluciona la seguridad infantil con nuevas funciones presentadas en el WWDC 2026

• Apple lleva la magia de la IA a tus fotos en iOS 27 estas son las nuevas herramientas

• Estos son los equipos que Apple podría presentar durante el otoño