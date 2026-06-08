Apple revoluciona la seguridad infantil con nuevas funciones presentadas en el WWDC 2026

Apple presentó durante el WWDC 2026 un paquete impresionante de funciones de seguridad para niños que transformará cómo los padres gestionan la experiencia digital de sus menores. Estas herramientas llegarán este otoño con iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27, y están diseñadas para ser simples, intuitivas y basadas en recomendaciones de expertos en desarrollo infantil y seguridad digital. Lo más interesante es que Apple no impone una única solución, sino que ofrece a los padres flexibilidad para adaptar cada protección según la edad y necesidades específicas de su hijo.

Configuración inicial con Cuenta Infantil y selección de aplicaciones

La idea es que los padres puedan intervenir antes de que los niños puedan ver o compartir contenido violento o imágenes sensibles Crédito: Apple | Cortesía

El punto de partida obligatorio es crear una Cuenta Infantil en el dispositivo del menor. Esta cuenta activa protecciones automáticas en todo el sistema como restricción de sitios web adultos, limitación de contenido multimedia apropiado por edad y restricciones basadas en la edad en la App Store. Apple guía a los padres durante el proceso de creación cuando configuran un nuevo dispositivo para su hijo. La Cuenta Infantil es requerida para niños menores de 13 años y disponible hasta los 18 años.

Una vez creada la cuenta, los padres pueden decidir exactamente qué aplicaciones tendrán acceso desde el principio. Tienen tres opciones: comenzar con solo unas pocas aplicaciones esenciales, seleccionar un conjunto curado recomendado por Apple, o elegir manualmente las apps que consideran apropiadas. Los padres pueden agregar más aplicaciones gradualmente sobre tiempo mientras mantienen el control en cada paso. Esta aproximación permite que los niños exploren la tecnología de forma segura sin sentirse restringidos excesivamente.

La función Ask to Buy ya existente requiere aprobación parental antes de descargar cualquier aplicación de la App Store, gratuita o pagada, y antes de realizar compras dentro de apps. La nueva función Ask to Browse extiende este sistema de aprobación familiar más allá de las aplicaciones hacia los sitios web. Los niños deberán pedir permiso cuando quieran visitar un sitio web nuevo en Safari. Los padres pueden revisar la solicitud antes de autorizarla. Esta función está activada de forma predeterminada para menores de 13 años y funciona en Safari, otros navegadores compatibles y dispositivos iPhone, iPad y Mac.

Protección en comunicaciones y detección de contenido violento

Apple permite desde el inicio que los padres gestionen quién puede conectar con sus hijos en Mensajes, FaceTime y Teléfono. Cuando los niños buscan comunicarse con nuevos contactos, los padres pueden exigir que sus hijos soliciten autorización antes de agregar cualquier persona nueva. La idea es que el acceso a nuevas personas se amplíe gradualmente, del mismo modo que ocurre con las aplicaciones y los sitios web. Esto crea un entorno donde los niños aprenden a construir relaciones digitales de forma progresiva y segura.

La función Communication Safety ya difumina la desnudez cuando se detecta en Mensajes y llamadas FaceTime y está activada de forma predeterminada para usuarios menores de 18 años. Este año se amplía para intervenir antes de que los niños puedan ver o compartir contenido violento o imágenes sensibles. La función ahora bloqueará automáticamente gore o contenido violento cuando se detecte en imágenes o videos compartidos. Además de proteger, los niños tendrán la opción de enviar un mensaje a alguien de confianza para pedir ayuda si así lo desean cuando encounter contenido inadecuado.

Gestión del tiempo con Límites de Tiempo y horario personalizado

Apple renovó completamente su estrategia para gestionar el tiempo de uso de los dispositivos con dos herramientas principales. Los Límites de Tiempo ofrecen recomendaciones diarias para categorías como entretenimiento, videojuegos y redes sociales. Cuando los padres configuran estos límites, reciben guías basadas en investigación de expertos adaptadas a la edad específica del niño. Esto sirve como un punto de partida útil que los padres pueden ajustar fácilmente según lo que determinen es mejor para su hijo.

Las familias también podrán crear horarios personalizados para determinar qué aplicaciones estarán disponibles en distintos momentos del día y across la semana. Esto permite, por ejemplo, restringir el acceso a entretenimiento durante el horario escolar y ofrecer mayor flexibilidad los fines de semana. La función ayuda a los padres a asegurar que sus hijos puedan mantenerse enfocados cuando es importante, como durante las clases.

La herramienta Tiempo en Pantalla fue rediseñada completamente y ahora muestra de forma más clara el uso promedio de los dispositivos, las aplicaciones más utilizadas y los controles principales para realizar ajustes rápidos. Los padres pueden hacer ajustes al acceso de sus hijos a aplicaciones y la web en el momento, con solo un toque. Por ejemplo, para proteger momentos importantes de la familia, los padres pueden limitar rápidamente el acceso durante comidas, juego al aire libre y otros tiempos que requieren atención completa. Si los niños necesitan un poco de tiempo extra para terminar algo en una aplicación, los padres también pueden extender fácilmente el acceso.

Apple también lanzará un sitio web dedicado para padres con las últimas herramientas, recursos útiles y respuestas a preguntas comunes sobre cómo comenzar. La compañía continúa trabajando con la American Academy of Pediatrics para adaptar su Familia Media Plan en una guía que los padres pueden consultar cuando usan productos Apple.

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