WWDC 2026 de Apple: así puedes ver hoy todos los anuncios en vivo y gratis

Este lunes 8 de junio, Apple abre las puertas de uno de los eventos tecnológicos más esperados del año. La Worldwide Developers Conference (WWDC) 2026 arranca hoy con una keynote que promete cambiar el juego, y lo mejor de todo es que cualquier persona en el mundo puede verla sin pagar un solo centavo. Si eres de los que se quedaron con ganas de más tras el año pasado, hoy es el día que estabas esperando.

La conferencia estará disponible de forma completamente gratuita para todo el mundo. No necesitas ser desarrollador ni tener ninguna cuenta especial para acceder. Solo necesitas saber dónde sintonizar.

YouTube es la forma más fácil de no perderte nada

Sin duda alguna, la opción más cómoda y accesible para seguir el WWDC 2026 es a través del canal oficial de Apple en YouTube. Apple ya tiene publicado el video del directo en su canal, así que puedes entrar ahora mismo y activar el recordatorio para que YouTube te avise en el momento exacto en que comience la presentación.

Lo genial de esta opción es que funciona desde prácticamente cualquier dispositivo que tengas a mano. Puedes verlo desde tu teléfono, tu computadora, una tablet, una consola de videojuegos o directamente en el televisor desde la app de YouTube. No hay excusa para perdérselo. Además, si algo interrumpe tu visualización o llegas tarde, el video queda guardado y puedes retomarlo o repetirlo cuando quieras.

El enlace oficial del live stream está disponible en el canal de Apple en YouTube, donde la empresa transmite todos sus grandes eventos. Es la misma cuenta verificada que has visto siempre que Apple hace un anuncio importante, así que no caigas en transmisiones no oficiales que puedan tener mala calidad o interrupciones.

Horarios según tu país para que no llegues tarde

Una de las dudas más comunes cada año es a qué hora ver el evento según el país en donde te encuentres. La keynote de apertura comienza a las 10:00 a.m. hora del Pacífico (PT), lo que equivale a las 13:00 horas en Venezuela, Chile, Bolivia y Paraguay. Si estás en Colombia, Perú, Ecuador o México (CDMX), el evento arranca a las 12:00 del mediodía. Para Argentina, Uruguay y Brasil, el comienzo es a las 14:00 horas.

En Europa, la transmisión comienza a las 19:00 horas en España, Francia, Alemania e Italia, mientras que en Reino Unido y Portugal inicia a las 18:00. Poner una alarma o activar el recordatorio en YouTube es la mejor manera de asegurarte de no perderte el inicio en vivo, que suele ser el momento donde Apple lanza las bombas más grandes.

Recuerda que la WWDC 2026 no es solo la keynote del lunes. El evento completo se extiende hasta el 12 de junio con sesiones técnicas, laboratorios y encuentros para desarrolladores, por lo que habrá contenido fresco durante toda la semana.

Qué esperar de los anuncios de Apple este año

La pregunta del millón es qué va a mostrar Apple hoy, y hay muchísimas razones para estar emocionado. Se espera el debut oficial de iOS 27, la próxima versión del sistema operativo para iPhone, junto con actualizaciones importantes para iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27 y visionOS 27. En pocas palabras, una renovación completa del ecosistema de software de Apple.

Pero lo que más tiene en vilo a la industria tecnológica es todo lo relacionado con Apple Intelligence, la apuesta de la compañía por la inteligencia artificial integrada directamente en sus dispositivos. Se rumorea que Apple presentará avances significativos en sus capacidades de IA, lo que podría cambiar radicalmente la manera en que millones de usuarios interactúan con sus iPhones, iPads y Macs. Este es exactamente el tipo de anuncio que puede redefinir una categoría entera de producto.

Si no quieres perderte ni un detalle, la recomendación es clara: abre YouTube, busca el canal oficial de Apple y dale al botón de “recordarme”. Hoy es uno de esos días en los que vale la pena detener todo por un par de horas y ver la historia de la tecnología de consumo desarrollarse en tiempo real.

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