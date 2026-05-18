El WWDC26 ya tiene fecha: que prepara Apple para junio

Apple ya confirmó la fecha de su conferencia anual para desarrolladores y el ecosistema tech tiene los ojos puestos en lo que viene. La WWDC26 se celebrará del 8 al 12 de junio de 2026, con una keynote de apertura el lunes 8 desde el Apple Park que promete ser una de las más cargadas de los últimos años. La gran pregunta no es cuándo, sino qué tan grande será el salto en inteligencia artificial.

iOS 27 y los nuevos sistemas operativos de Apple

La WWDC siempre arranca con los sistemas operativos, y esta edición no será la excepción. Se espera que Apple presente iOS 27, junto con iPadOS 27, macOS 27, watchOS y visionOS actualizados, todos con un hilo conductor muy claro: la IA como protagonista.

Lo interesante aquí es que estas actualizaciones no serán simples retoques. Apple viene cargando una deuda con sus usuarios en materia de inteligencia artificial, y la WWDC26 parece ser el escenario donde planea saldarla de golpe.

Según la tradición de la compañía, el mismo 8 de junio Apple liberará las primeras betas para desarrolladores, con betas públicas hacia julio y versiones finales en septiembre de 2026.

Apple Intelligence y la nueva Siri con Gemini integrado

Lo que más expectativa genera — y con razón — es el estado de Apple Intelligence y la evolución de Siri. La compañía anunció meses atrás una alianza con Google para integrar Gemini directamente en el ecosistema del iPhone, y la WWDC26 es donde veremos qué tan profunda es esa integración.

Esto representa un cambio de paradigma para Apple, que históricamente había apostado por mantener todo in-house. Que Tim Cook suba al escenario a hablar de Gemini es una señal clara de que la presión competitiva de ChatGPT y otros modelos está obligando a la empresa a moverse rápido.

Se espera una Siri significativamente más capaz, con respuestas más contextuales, mejor comprensión del lenguaje natural y mayor integración con apps de terceros, algo que los usuarios llevan pidiendo desde hace años.

Qué más podría sorprender en la WWDC26

La WWDC es, en esencia, un evento de software. Pero Apple ha demostrado en ediciones anteriores que no descarta los anuncios de hardware cuando la ocasión lo amerita. Esta vez, los rumores apuntan a posibles novedades relacionadas con:

Nuevos dispositivos para el hogar inteligente

Actualizaciones de Vision Pro y su plataforma visionOS

y su plataforma visionOS Hardware optimizado para cargas de trabajo de IA

Nada de esto está confirmado, pero Apple sabe cómo usar el efecto sorpresa. La sesión Platforms State of the Union, que sigue a la keynote el mismo 8 de junio, estará dirigida a los desarrolladores y es donde suelen aparecer los detalles técnicos más relevantes para quienes construyen apps dentro del ecosistema.

El evento será completamente gratuito y accesible online para cualquier desarrollador del mundo, aunque Apple también seleccionará por lotería a un grupo de desarrolladores y estudiantes para asistir de forma presencial en el Apple Park.

¿Cuándo es la WWDC 2026 de Apple?

La WWDC 2026 se celebrará del 8 al 12 de junio de 2026. La keynote inaugural será el lunes 8 de junio a las 10 AM hora del Pacífico, transmitida en vivo y de forma gratuita desde el Apple Park en Cupertino, California.

¿Qué se va a anunciar en la WWDC26?

Se esperan las nuevas versiones de iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS y visionOS, con un fuerte foco en inteligencia artificial. También se anticipa la presentación de la nueva Siri potenciada por Gemini de Google y avances en Apple Intelligence.

¿Puedo ver la WWDC 2026 en vivo?

Sí. Apple transmitirá el evento de forma gratuita a través de su sitio web, la app de Apple TV y su canal de YouTube. Cualquier persona puede seguir la keynote del 8 de junio en tiempo real sin necesidad de ser desarrollador ni pagar nada.

Lo que viene en junio pinta para ser un momento bisagra para Apple, especialmente en todo lo relacionado con IA. Si la empresa logra mostrar un salto real en Siri y en Apple Intelligence, podría cambiar bastante la conversación sobre quién lidera realmente la inteligencia artificial en los smartphones.

Sigue leyendo:

• El MacBook Neo fue un éxito rotundo, y ahora Apple tiene que lidiar con las consecuencias

• Estos son los equipos que Apple podría presentar durante el otoño

• Apple tendrá que pagar una fortuna por culpa de Siri y sus promesas de inteligencia artificial