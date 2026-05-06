Apple tendrá que pagar una fortuna por culpa de Siri y sus promesas de inteligencia artificial

Apple acaba de acordar el pago de $250 millones de dólares para cerrar una demanda colectiva que acusa a la compañía de haber engañado a millones de usuarios con promesas sobre las capacidades de inteligencia artificial de Siri.

La historia arranca en junio de 2024, durante la WWDC, el evento anual donde Apple siempre saca su artillería pesada. En ese escenario, la empresa presentó Apple Intelligence, su gran apuesta por la inteligencia artificial, y prometió una versión de Siri completamente renovada, capaz de competir de tú a tú con herramientas como ChatGPT o Claude. El problema es que los iPhone 15 y iPhone 16 llegaron a las tiendas sin esas funciones que tanto se habían anunciado en comerciales de televisión, campañas en internet y en todos los canales posibles.

Un usuario llamado Peter Landsheft interpuso la demanda en un tribunal federal de California en 2024, y rápidamente se convirtió en una acción colectiva con miles de afectados.

Por qué Apple prometió más de lo que podía cumplir

Lo que hace este caso especialmente llamativo es el nivel de detalle con que Apple vendió esas funciones. La empresa no solo mencionó las mejoras de IA de pasada, sino que construyó campañas publicitarias enteras alrededor de una Siri más inteligente, más personalizada y más conectada con la vida cotidiana del usuario. Se habló de un asistente capaz de entender el contexto personal, de interactuar con múltiples aplicaciones al mismo tiempo y de dar respuestas adaptadas a cada persona, algo que habría representado un salto enorme respecto al Siri que todos conocemos.

El problema es que, según la demanda, esas capacidades no existían en el momento del lanzamiento y no estarían disponibles en mucho tiempo. Los demandantes argumentaron que Apple generó una expectativa razonable y falsa en los consumidores, quienes compraron sus iPhones creyendo que estaban adquiriendo tecnología de vanguardia que en realidad no estaba lista. La demanda lo catalogó directamente como publicidad engañosa que influyó en las decisiones de compra.

Para 2025, Apple finalmente admitió que la renovación integral de Siri mediante IA no llegaría tan pronto como se había prometido. Esa admisión, aunque tardía, fue un reconocimiento implícito de que algo había fallado en la comunicación. Y aunque la empresa no admite culpa en el acuerdo legal, decidió pagar $250 millones de dólares para cerrar el caso en lugar de seguir peleándolo en los tribunales.

Quiénes pueden recibir el dinero y cuánto les corresponde

Ahora viene la parte que más interesa a los afectados. El acuerdo está dirigido específicamente a consumidores residentes en Estados Unidos que compraron un iPhone 15 o un iPhone 16 entre el 10 de junio de 2024 y el 29 de marzo de 2025. Esa ventana de fechas no es casual: arranca justo en el día en que Apple anunció Apple Intelligence en la WWDC 2024 y termina cuando la empresa reconoció públicamente su retraso tecnológico en la carrera por la IA.

La compensación base estimada es de $25 dólares por dispositivo elegible, pero hay un detalle interesante que puede aumentar esa cifra considerablemente. Si el número de usuarios que presentan reclamaciones resulta menor al proyectado, el pago por dispositivo podría subir hasta un máximo de $95 dólares. Así que quien reclame pronto tiene potencialmente más que ganar.

Es importante aclarar que los 250 millones de dólares no van íntegramente a los usuarios. Una parte del fondo se destinará a los honorarios de los abogados y a los costos administrativos del proceso legal, algo completamente habitual en este tipo de acuerdos colectivos. Lo relevante es que el resto del dinero sí se distribuirá entre quienes cumplan los requisitos y presenten su reclamación formal antes de que venza el plazo.

El acuerdo todavía debe recibir la aprobación de un juez antes de que los pagos se hagan efectivos. Una vez aprobado, se habilitará un proceso oficial donde los usuarios elegibles podrán registrar sus reclamaciones. La recomendación para quienes creen que califican es estar atentos a los canales oficiales del caso legal, ya que allí se publicarán los formularios y plazos exactos para solicitar la compensación.

Apple sigue adelante y planea revelar la nueva Siri en junio

A pesar del golpe económico y reputacional, Apple no está dispuesta a quedarse atrás en la batalla de la inteligencia artificial. La compañía ya confirmó que presentará la versión actualizada de Siri en su conferencia anual de desarrolladores programada para el 8 de junio de 2026, lo que añade un componente irónico a todo este episodio: el anuncio que debió llegar hace casi dos años finalmente aparecerá semanas después de que la empresa acuerde pagar una fortuna por su demora.

Los rumores más recientes apuntan a que la nueva experiencia de Siri podría estar impulsada por Google Gemini como motor de lenguaje de gran escala, aunque también se habla de que el próximo sistema operativo de iPhone podría permitir a los usuarios elegir entre distintos modelos de IA de terceros. Eso representaría un cambio radical en la filosofía de Apple, que históricamente ha preferido controlar toda la experiencia desde adentro.

Mientras tanto, Apple defiende que desde el lanzamiento de Apple Intelligence ha incorporado decenas de funciones de IA en varios idiomas y plataformas, incluyendo herramientas como Visual Intelligence, Live Translation, Writing Tools, Genmoji y Clean Up. Para la empresa, el acuerdo se refiere únicamente a la disponibilidad de dos funciones específicas que no llegaron a tiempo. La lectura oficial es que el caso ya está cerrado y que lo importante ahora es seguir innovando.

Lo que este episodio deja claro es que las promesas en el mundo de la tecnología tienen consecuencias reales, y que los consumidores, especialmente en Estados Unidos, ya saben cómo hacérselas pagar. Apple, con toda su maquinaria de marketing, aprendió de la forma más cara que anunciar el futuro antes de tenerlo listo puede salir muy costoso.

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