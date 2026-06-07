WWDC 2026 arranca este lunes y Siri promete no decepcionar esta vez

El calendario tecnológico tiene esta semana una cita que ningún fanático de Apple puede perderse. Este lunes 8 de junio arranca la Worldwide Developers Conference, WWDC 2026, el evento más esperado del año para la comunidad de desarrolladores y entusiastas del ecosistema de la manzana. Desde Apple Park y en formato online y gratuito, la compañía dirigida por Tim Cook tomará el escenario para mostrar el futuro de sus plataformas, y todo apunta a que la inteligencia artificial será la gran protagonista de una conferencia que promete mucho más que actualizaciones de sistema.

La keynote empieza a las 10 a.m. (hora del Pacífico) y podrás seguirla en vivo a través de la app de Apple Developer, el sitio web oficial de Apple y su canal de YouTube. No hay excusa para no estar al tanto de todo lo que viene.

¿Qué novedades trae el nuevo Siri con la tecnología de Google?

Sí, leíste bien. El gran anuncio que todos esperan es el rediseño completo de Siri, un asistente que durante años acumuló críticas por quedarse muy atrás frente a la competencia. Pero este 2026, la historia parece que va a cambiar.

Hace unos meses, Apple y Google sellaron un acuerdo plurianual que permite a la compañía de Cupertino usar los modelos de inteligencia artificial Gemini y la infraestructura en la nube de Google como base para sus próximas funciones de Apple Intelligence, incluyendo una versión totalmente renovada de Siri. La alianza entre dos de los gigantes más influyentes de Silicon Valley abrió las puertas a una nueva era para el asistente de voz de Apple.

Según filtraciones recogidas por Bloomberg, se espera que el nuevo Siri sea capaz de entender el contexto de una conversación, realizar tareas en múltiples pasos y moverse con fluidez entre apps y servicios de una manera que el Siri actual simplemente no puede hacer. Pero eso no es todo: también se anticipa el lanzamiento de una app independiente de Siri que buscaría competir directamente con ChatGPT, Claude y el propio Gemini. Además, se habla de una función para programar la eliminación automática de conversaciones, similar a lo que ya hacen ciertas apps de mensajería.

¿Cuáles son las novedades de Apple Intelligence que llegan en WWDC 2026?

Más allá de Siri, Apple Intelligence se prepara para dar un salto importante en esta edición de la WWDC. La inteligencia artificial dejará de ser algo puntual para convertirse en el hilo conductor de toda la experiencia en iPhone, iPad, Mac y más.

Una de las novedades más llamativas tiene que ver con la cámara y la app de Fotos. Se espera que llegue una nueva sección de “Visual Intelligence” dentro de la cámara, con un modo dedicado a Siri que se colocará junto a las opciones habituales como Foto, Vídeo o Retrato. Esta función usaría Google Image Search para identificar objetos con precisión, lo que representa una integración bastante profunda entre los dos ecosistemas. En Fotos, se anticipa la posibilidad de eliminar objetos automáticamente, recibir recomendaciones inteligentes de escena y editar imágenes simplemente describiendo en lenguaje natural los cambios que quieres hacer.

Otro anuncio que genera mucha expectativa es la posible integración de agentes de IA con la App Store. Según The Information, Apple introduciría un sistema donde los agentes podrían reservar restaurantes, gestionar tareas cotidianas, editar documentos o incluso controlar dispositivos del hogar inteligente, todo sin que el usuario tenga que abrir una app por separado.

Image Playground también recibirá mejoras importantes, con generación de imágenes de mayor calidad, más estilos artísticos, mejor coherencia entre personajes y controles de edición más ricos. Se habla incluso de una función que sugeriría Genmojis personalizados basados en las interacciones del usuario, y de la posibilidad de generar fondos de pantalla con IA según el estado de ánimo o el tema que elijas.

¿Qué sistemas operativos y funciones nuevas presenta iOS 27 y el resto del ecosistema?

La WWDC 2026 también es el escaparate oficial donde Apple presentará iOS 27, macOS 27, iPadOS 27, watchOS y tvOS, con mejoras de estabilidad y una integración más profunda de la inteligencia artificial en todas sus plataformas. Se espera que las actualizaciones de IA sean transversales y toquen herramientas del día a día como Mail, Notas y edición fotográfica.

Una pequeña sorpresa que también podría llegar con esta edición es una renovación de Apple Wallet. Se habla de una función para dividir gastos entre amigos o familia fotografiando un recibo y generando solicitudes de pago automáticamente, además de una opción para crear pases digitales a partir de entradas físicas de cine, conciertos o membresías de gimnasio. Simple, pero muy útil para el día a día.

Por si todo esto fuera poco, Apple también ha adelantado mejoras de accesibilidad que llegarán a finales de año, entre ellas actualizaciones de VoiceOver, la Lupa mejorada con Apple Intelligence, subtítulos automáticos para vídeos y una nueva experiencia de lectura personalizada llamada Accessibility Reader.

La presión sobre Apple para esta WWDC 2026 es real. Dos años de promesas sobre Apple Intelligence que no terminaban de materializarse y las críticas acumuladas sobre Siri convirtieron este evento en algo más que una conferencia de desarrolladores. Para Apple, el lunes no es solo un keynote. Es un examen.

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