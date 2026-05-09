De rivales a socios: Apple e Intel negocian un acuerdo histórico de fabricación de chips

La industria tecnológica no deja de dar giros inesperados, y Apple acaba de protagonizar uno de los más llamativos de los últimos años. La compañía de Cupertino estaría negociando con Intel para volver a utilizar sus chips en sus dispositivos, algo que pocos habrían imaginado después de la revolucionaria transición hacia Apple Silicon que marcó el comienzo de una nueva era para los Mac.

Todo comenzó en 2020, cuando Apple anunció que dejaría atrás la arquitectura x86 de Intel para lanzar sus propios procesadores de la serie M. La decisión fue histórica y aplaudida por toda la industria: los Mac se volvieron más rápidos, más eficientes y con una duración de batería que dejaba en vergüenza a la competencia. Nadie esperaba que, apenas cinco años después, el nombre de Intel volviera a aparecer en los planes de Apple.

Apple e Intel cerraron un acuerdo preliminar que sorprendió al mercado

Según reportó The Wall Street Journal, Apple e Intel habrían alcanzado un acuerdo preliminar para que Intel fabrique parte de los chips utilizados en los dispositivos de la manzana. Las negociaciones habrían durado más de un año, y el pacto representa un movimiento estratégico de enorme peso tanto para Apple como para la empresa que Lip-Bu Tan intenta resucitar desde sus cimientos.

Lo que hace especialmente interesante este acuerdo es que no se trata de un retorno total al pasado. Intel no volvería como diseñador de los chips, sino como fabricante. Es decir, Apple mantendría el control creativo de sus procesadores de la serie M, pero Intel estaría a cargo de su producción, al menos en parte. Esto es un giro que cambia completamente la narrativa de “Apple vs. Intel” que dominó los titulares hace años.

El analista Ming-Chi Kuo, con fuentes muy cercanas a la cadena de suministro de Apple, había anticipado este movimiento desde finales de 2025, señalando que Intel podría comenzar a fabricar los chips de la serie M de gama básica aproximadamente en 2027. La tecnología que usaría Intel sería el proceso de fabricación 18A, un nodo avanzado sub-2nm producido íntegramente en suelo estadounidense.

El papel de Intel y por qué Apple lo está considerando

Para entender por qué Apple estaría mirando hacia Intel, hay que analizar el contexto más amplio. TSMC, el gigante taiwanés, ha sido prácticamente el proveedor exclusivo de los chips de última generación de Apple desde hace años. Pero depender de un único fabricante ubicado en una región geopolíticamente sensible es un riesgo que Apple no puede ignorar indefinidamente.

Aquí entra Intel con una carta que pocos pueden jugar en este momento: fabricación avanzada de chips en suelo estadounidense. En un contexto donde las tensiones geopolíticas y las políticas de fabricación local son más relevantes que nunca, Intel se posiciona como una alternativa estratégica que Apple no puede ignorar fácilmente.

El acuerdo también representaría un salvavidas para Intel, cuyo negocio de fundición ha estado luchando por ganar tracción en el mercado. El CEO Lip-Bu Tan ha apostado fuerte por convertir a Intel en un fabricante de chips de clase mundial, y conseguir a Apple como cliente sería el espaldarazo más grande que podría obtener. La colaboración no significaría el abandono de TSMC —que seguiría fabricando los chips más avanzados como los M Pro, M Max y M Ultra—, sino que Intel cubriría los modelos de gama más baja.

Qué dispositivos podrían beneficiarse de este cambio

Según las informaciones disponibles, el foco inicial estaría en los dispositivos con chips de gama de entrada. Los MacBook Air, iPad Air y iPad Pro serían los primeros candidatos a incorporar procesadores M fabricados por Intel, posiblemente a partir de los modelos M6 o M7. Estos chips implican menores complejidades de manufactura y costes más bajos, lo que permite a Apple delegar su producción sin poner en riesgo sus productos estrella.

Para el usuario final, la experiencia sería prácticamente idéntica. Todos los chips seguirían siendo diseñados por Apple con arquitectura ARM, garantizando el mismo rendimiento y compatibilidad de software, independientemente de si quien los fabrica es Intel o TSMC. En otras palabras, el software no notaría la diferencia y el ecosistema de macOS seguiría funcionando exactamente igual.

Lo que está claro es que Apple no está abandonando su filosofía de diseñar sus propios chips —una de las decisiones más brillantes de su historia reciente—, sino que está siendo pragmática sobre quién los fabrica. La diversificación de proveedores es una señal de madurez estratégica, no de debilidad tecnológica. Y si algo ha demostrado Apple a lo largo de los años, es que sabe muy bien cuándo moverse antes de que el resto de la industria lo vea venir.

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